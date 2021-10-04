Как жарить котлеты: под крышкой или без – опыт фудблогеров

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Как жарить котлеты: под крышкой или без – опыт фудблогеров

Котлеты можно приготовить почти из любого мяса, но существенно на их вкус и качество влияет именно технология приготовления. Больше всего вопросов вызывает то, накрывать ли котлеты крышкой или готовить без нее. Есть и такие котлеты, которые жарить вообще не нужно.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой идей приготовления вкусных котлет различными способами от трех украинских фудблогеров.

Фудблогер vika_tasty отмечает, что долгое время у нее не выходили котлеты. Она много экспериментировала и изобрела свой идеальный рецепт. В нем сочетается как жарка, так и тушения.

Котлеты из фарша жареные
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Ингредиенты:

  • свиной фарш – 0,5 кг

  • фарш куриный или индюшачий – 0,5 кг

  • лук – 2 шт

  • яйца – 1 шт

  • чеснок – 3 зубчика

  • вода – 150 мл

  • батон или белые сухари – 300 г

  • соль, перец – по вкусу

  • лавровый лист – 1 шт

Одним из секретов идеальных котлет блогера является самостоятельно приготовленный фарш. Также, важно выбрать сковородку именно с антипригарным покрытием.

Способ приготовления:

  1. Перемолоть мясо в мясорубке или перебить блендером.

  2. Батон или сухари залить водой.

  3. Лук и чеснок измельчить в блендере.

  4. К фаршу добавить вымоченный батон, лук с чесноком, яйца.

  5. Посолить и поперчить.

  6. Перемешать фарш руками до однородности. По времени это занимает 10 минут.

  7. Сформировать котлеты и поджарить их с обеих сторон на антипригарной сковороде с минимальным добавлением масла.

  8. Параллельно поставить на огонь гусятницу или кастрюлю с толстым дном, налить стакан воды, довести до кипения.

  9. Готовые котлеты со сковородки постепенно перевести в кастрюлю, добавить лавровый лист и тушить под закрытой крышкой 20-30 минут.

Куриные котлеты от блогера yulia.bandura обжариваются с двух сторон без крышки

⁣⁣⠀ Ингредиенты: ⁣⁣⠀

• куриный фарш – 600 г

• яйца – 1 шт⁣⁣

• лук – 1 шт ⁣⁣⠀

• ломоть хлеба – 1 шт ⁣⁣⠀

• молоко – 30 мл ⁣⁣⠀

• сливочное масло – 30 г

• соль / перец – по вкусу

• масло для жарки ⁣⁣⠀

• мука для жарки

⁣⁣⠀ Способ приготовления:

  1. Филе помыть, высушить, нарезать на небольшие кусочки, измельчить на мясорубке

  2. Лук измельчить в блендере, мясорубке или на терке. ⁣⁣⠀

  3. Хлеб залить молоком и оставить на некоторое время. ⁣⁣⠀

  4. Масло измельчить на небольшие кусочки. ⁣⁣⠀

  5. Все ингредиенты смешать. Добавить яйцо, соль / перец. ⁣⁣⠀

  6. Сформировать котлеты, обвалять в муке.

  7. Готовые котлеты жарить на смазанной маслом сковороде до румяной корочки с двух сторон. ⁣⁣⠀

Еще одну идею вкусных котлет выложила nataliia_melnichuk на своей странице в Instagram. По рецепту блюдо нужно запекать в духовке.

Котлеты из фарша запеченные

Ингредиенты:

  • фарш – 700 г

  • лук – 1 шт

  • батон – половинка

  • яйца – 1 шт

  • картофель – 200 г

  • сливки или молоко – 50 мл

  • соль / перец / специи – по вкусу

  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. В готовый фарш натереть лук и картофель на мелкой терке. Батон вымочить в молоке или воде и добавить в фарш.

  2. Добавить яйцо, сливки или молоко, соль, перец, любимые специи. Все перемешать. Фарш отбить. Консистенцию регулировать добавлением манки.

  3. Готовый фарш оставить на 15-20 мин.

  4. Сформировать котлетки. Противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить котлетки, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. Достать из духовки, смазать оливковым маслом, для румяной корочки, и еще на 10 минут отправить в духовку.

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