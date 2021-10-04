Как жарить котлеты: под крышкой или без – опыт фудблогеров

Котлеты можно приготовить почти из любого мяса, но существенно на их вкус и качество влияет именно технология приготовления. Больше всего вопросов вызывает то, накрывать ли котлеты крышкой или готовить без нее. Есть и такие котлеты, которые жарить вообще не нужно.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой идей приготовления вкусных котлет различными способами от трех украинских фудблогеров.

Фудблогер vika_tasty отмечает, что долгое время у нее не выходили котлеты. Она много экспериментировала и изобрела свой идеальный рецепт. В нем сочетается как жарка, так и тушения.

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Ингредиенты:

свиной фарш – 0,5 кг

фарш куриный или индюшачий – 0,5 кг

лук – 2 шт

яйца – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

вода – 150 мл

батон или белые сухари – 300 г

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1 шт

Одним из секретов идеальных котлет блогера является самостоятельно приготовленный фарш. Также, важно выбрать сковородку именно с антипригарным покрытием.

Способ приготовления:

Перемолоть мясо в мясорубке или перебить блендером. Батон или сухари залить водой. Лук и чеснок измельчить в блендере. К фаршу добавить вымоченный батон, лук с чесноком, яйца. Посолить и поперчить. Перемешать фарш руками до однородности. По времени это занимает 10 минут. Сформировать котлеты и поджарить их с обеих сторон на антипригарной сковороде с минимальным добавлением масла. Параллельно поставить на огонь гусятницу или кастрюлю с толстым дном, налить стакан воды, довести до кипения. Готовые котлеты со сковородки постепенно перевести в кастрюлю, добавить лавровый лист и тушить под закрытой крышкой 20-30 минут.

Куриные котлеты от блогера yulia.bandura обжариваются с двух сторон без крышки

⁣⁣⠀ Ингредиенты: ⁣⁣⠀

• куриный фарш – 600 г

• яйца – 1 шт⁣⁣

• лук – 1 шт ⁣⁣⠀

• ломоть хлеба – 1 шт ⁣⁣⠀

• молоко – 30 мл ⁣⁣⠀

• сливочное масло – 30 г

• соль / перец – по вкусу

• масло для жарки ⁣⁣⠀

• мука для жарки

⁣⁣⠀ Способ приготовления:

Филе помыть, высушить, нарезать на небольшие кусочки, измельчить на мясорубке Лук измельчить в блендере, мясорубке или на терке. ⁣⁣⠀ Хлеб залить молоком и оставить на некоторое время. ⁣⁣⠀ Масло измельчить на небольшие кусочки. ⁣⁣⠀ Все ингредиенты смешать. Добавить яйцо, соль / перец. ⁣⁣⠀ Сформировать котлеты, обвалять в муке. Готовые котлеты жарить на смазанной маслом сковороде до румяной корочки с двух сторон. ⁣⁣⠀

Еще одну идею вкусных котлет выложила nataliia_melnichuk на своей странице в Instagram. По рецепту блюдо нужно запекать в духовке.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

лук – 1 шт

батон – половинка

яйца – 1 шт

картофель – 200 г

сливки или молоко – 50 мл

соль / перец / специи – по вкусу

оливковое масло

Способ приготовления:

В готовый фарш натереть лук и картофель на мелкой терке. Батон вымочить в молоке или воде и добавить в фарш. Добавить яйцо, сливки или молоко, соль, перец, любимые специи. Все перемешать. Фарш отбить. Консистенцию регулировать добавлением манки. Готовый фарш оставить на 15-20 мин. Сформировать котлетки. Противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить котлетки, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. Достать из духовки, смазать оливковым маслом, для румяной корочки, и еще на 10 минут отправить в духовку.

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