Как жарить котлеты: под крышкой или без – опыт фудблогеров
Котлеты можно приготовить почти из любого мяса, но существенно на их вкус и качество влияет именно технология приготовления. Больше всего вопросов вызывает то, накрывать ли котлеты крышкой или готовить без нее. Есть и такие котлеты, которые жарить вообще не нужно.
Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой идей приготовления вкусных котлет различными способами от трех украинских фудблогеров.
Фудблогер vika_tasty отмечает, что долгое время у нее не выходили котлеты. Она много экспериментировала и изобрела свой идеальный рецепт. В нем сочетается как жарка, так и тушения.
Ингредиенты:
свиной фарш – 0,5 кг
фарш куриный или индюшачий – 0,5 кг
лук – 2 шт
яйца – 1 шт
чеснок – 3 зубчика
вода – 150 мл
батон или белые сухари – 300 г
соль, перец – по вкусу
лавровый лист – 1 шт
Одним из секретов идеальных котлет блогера является самостоятельно приготовленный фарш. Также, важно выбрать сковородку именно с антипригарным покрытием.
Способ приготовления:
Перемолоть мясо в мясорубке или перебить блендером.
Батон или сухари залить водой.
Лук и чеснок измельчить в блендере.
К фаршу добавить вымоченный батон, лук с чесноком, яйца.
Посолить и поперчить.
Перемешать фарш руками до однородности. По времени это занимает 10 минут.
Сформировать котлеты и поджарить их с обеих сторон на антипригарной сковороде с минимальным добавлением масла.
Параллельно поставить на огонь гусятницу или кастрюлю с толстым дном, налить стакан воды, довести до кипения.
Готовые котлеты со сковородки постепенно перевести в кастрюлю, добавить лавровый лист и тушить под закрытой крышкой 20-30 минут.
Куриные котлеты от блогера yulia.bandura обжариваются с двух сторон без крышки
⠀ Ингредиенты: ⠀
• куриный фарш – 600 г
• яйца – 1 шт
• лук – 1 шт ⠀
• ломоть хлеба – 1 шт ⠀
• молоко – 30 мл ⠀
• сливочное масло – 30 г
• соль / перец – по вкусу
• масло для жарки ⠀
• мука для жарки
⠀ Способ приготовления:
Филе помыть, высушить, нарезать на небольшие кусочки, измельчить на мясорубке
Лук измельчить в блендере, мясорубке или на терке. ⠀
Хлеб залить молоком и оставить на некоторое время. ⠀
Масло измельчить на небольшие кусочки. ⠀
Все ингредиенты смешать. Добавить яйцо, соль / перец. ⠀
Сформировать котлеты, обвалять в муке.
Готовые котлеты жарить на смазанной маслом сковороде до румяной корочки с двух сторон. ⠀
Еще одну идею вкусных котлет выложила nataliia_melnichuk на своей странице в Instagram. По рецепту блюдо нужно запекать в духовке.
Ингредиенты:
фарш – 700 г
лук – 1 шт
батон – половинка
яйца – 1 шт
картофель – 200 г
сливки или молоко – 50 мл
соль / перец / специи – по вкусу
оливковое масло
Способ приготовления:
В готовый фарш натереть лук и картофель на мелкой терке. Батон вымочить в молоке или воде и добавить в фарш.
Добавить яйцо, сливки или молоко, соль, перец, любимые специи. Все перемешать. Фарш отбить. Консистенцию регулировать добавлением манки.
Готовый фарш оставить на 15-20 мин.
Сформировать котлетки. Противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить котлетки, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. Достать из духовки, смазать оливковым маслом, для румяной корочки, и еще на 10 минут отправить в духовку.
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