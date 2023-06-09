Куриное мясо является очень бюджетным, простым в приготовление и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления бульона, супа, салатов, котлет, отбивных. Очень важно – выбрать качественный продукт, лучше всего использовать не магазинный продукт для приготовления блюд.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о том, какие части курицы являются опасными и почему, а также расскажем, почему не нужно мыть мясо перед приготовлением. Информация была опубликована в издании Рarenting.

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Саме вредные части курицы:

1. Внутренние органы

Они считаются самой опасной частью курицы, так как они страдают в первую очередь, если в курицу попадают какие-то паразиты или химикаты. Поэтому их не нужно есть, это касается и печени, которую часто используют для приготовления паштетов!

2. Кожа

По мнению специалистов, она содержит высокий уровень холестерина и жира. А также в ней могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Поэтому, перед употреблением нужно обязательно снимать кожу с мяса!

3. Крылья

Это та часть курицы, которая состоит только из кожи и костей, у них нет витаминов и полезных элементов. Кроме того, при приготовлении блюда используется большое количество масел, приправ и жиров. Они ускоряют процессы старения в организме!

Почему не нужно мыть куриное мясо перед приготовлением

– Министерство сельского хозяйства США предостерегает от мытья мяса птицы. По словам заместителя министра безопасности пищевых продуктов Минди Браширса, это может быть очень опасно, так как считается, что мытье птицы может перенести загрязнение в область вокруг раковины. Для безопасности очень важно обеспечить тщательную очистку и дезинфекцию всего этого пространства. Это также касается всех предметов, контактировавших с сырым куриным мясом.

– Следует еще помнить, что только мытье мяса не избавляет от находящихся в птице бактерий. Для этого необходима термическая обработка!

Считается, что по статистике даже каждая вторая курица, имеющаяся в продаже, может содержать болезнетворные бактерии. Особенно в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом и дети.

Британские данные показывают, что отравление бактериями Campylobacter, присутствующими в птице, является самым частым пищевым отравлением!

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