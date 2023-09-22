Крупы являются обязательным составляющим любого рациона. Самой полезной, по мнению экспертов, считается гречневая и овсяная каша, а самой вредной из каш считается кукурузная, так как ее гликемический индекс (ГИ) достигает 80%. Стоит отметить, что высокое содержание глюкозы в каше не только повышает уровень сахара в крови, но и может стать причиной набора веса.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 3 каш, которые, по мнению экспертов, самые вредные и практически не несут пользы организму.

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1. Кукурузная

Вредность данной каши заключается в ее высоком гликемический индекс (ГИ), который достигает 80%. Стоит отметить, что именно высокое содержание глюкозы в каше не только повышает уровень сахара в крови, но и может стать причиной набора веса.

2. Рис

Белый шлифованый рис считается очень не полезным продуктом, так как после обработки в нем практически не остается витаминов. А вот коричневый необработанный рис, по мнению специалистов, это очень полезный.

3. Манка

Манная каша практически не имеет минералов и витаминов, их в ней в 4 разы меньше, чем во всех кашах. Еще важно отметить, что в ней очень много крахмала и она может стать причиной набора веса, если ее есть очень часто.

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