Какая каша самая вредная и почему: топ-3

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кукурузная каша

Крупы являются обязательным составляющим любого рациона. Самой полезной, по мнению экспертов, считается гречневая и овсяная каша, а самой вредной из каш считается кукурузная, так как ее гликемический индекс (ГИ) достигает 80%. Стоит отметить, что высокое содержание глюкозы в каше не только повышает уровень сахара в крови, но и может стать причиной набора веса. 

Вкусная, полезная каша

Редакция FoodOboz делится перечнем из 3 каш, которые, по мнению экспертов, самые вредные и практически не несут пользы организму.

Какие каши полезны, а какие нет
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1. Кукурузная 

Вредность данной каши заключается в ее высоком гликемический индекс (ГИ), который достигает 80%. Стоит отметить, что именно высокое содержание глюкозы в каше не только повышает уровень сахара в крови, но и может стать причиной набора веса. 

Кукурузная каша

2. Рис 

Белый шлифованый рис считается очень не полезным продуктом, так как после обработки в нем практически не остается витаминов. А вот коричневый необработанный рис, по мнению специалистов, это очень полезный. 

Какой вид риса вредный

3. Манка 

Манная каша практически не имеет минералов и витаминов, их в ней в 4 разы меньше, чем во всех кашах. Еще важно отметить, что в ней очень много крахмала и она может стать причиной набора веса, если ее есть очень часто. 

Как вкусно приготовить манную кашу

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