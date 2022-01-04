Какая крупа лучше подходит для кутьи: секретами приготовления поделилась Татьяна Литвинова

Уже на этой неделе, 7 января, христиане восточного обряда будут отмечать Рождество Христово. И одним из важнейших атрибутов, который обязательно должен быть на столе, является кутья. Интерпретаций существует множество, но главные вкусовые качества остаются неизменными: кутья должна быть в меру сладкой, не горькой, насыщенной и густой. Поэтому при приготовлении нужно учесть много нюансов.

Для того чтобы ваша кутья получилась идеальной и вы угощали ею своих родных из года в год, известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова поделилась главными секретами приготовления идеального блюда. Такая кутья в ее семье стала традиционной. Подробное видео опубликовано на канале Тетаны в YouTube.

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Как выбрать и подготовить крупу

Обычная перловка на кутью не подходит. Для блюда нужно выбирать именно арнаутку. Она должна быть уже без скорлупы – так быстрее сварится.

Ее нужно замочить в воде с небольшим количеством лимонного сока. Таким образом, все полезные микроэлементы, которые имеет пшеница, хорошо будут усваиваться организмом. Затем слить жидкость и хорошо промыть. Крупа набухнет и сварится максимум за 20 минут.

Ингредиенты:

пшеница – 250 г

мак – 150 г

грецкие орехи – 150 г

миндаль

вяленая вишня (клюква) – 200 г

мед – 2 ст. л

вода – 1-1,5 л

лимонный сок – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Пшеницу положить в кастрюльку, залить водой. Жидкости должно быть в 2 раза больше.

2. Поставить в огонь, снять пенку.

3. Мак также замочить в холодной воде. Поставить на огонь, проварить. Из него должно выделяться маковое молочко – это значит, что продукт нужно прокипятить еще минут 5. После этого накрыть крышкой и хорошо охладить. Перетереть погружным блендером в чаше с минимальным количеством воды.

4. Орехи выложить на дощечку, сверху накрыть пищевой пленкой, подавить скалкой.

5. Когда кутья зажжется, слегка помять ее ложкой, чтобы не было комочков. Переложить в посуду, в которой будете подавать кутью.

6. Положить мак.

7. Влить небольшое количество воды, добавить мед.

8. Отлично вымесить массу.

9. Вылить оставшуюся воду.

10. Высыпать вяленую вишню.

11. Через сито выжать сок половины лимона.

12. Орехи добавлять раздельно в каждую порцию.

Что сделать, чтобы кутья не была горькой

Использовать только свежий мак

Поджаривать орехи перед тем как отправить в кутью при температуре 100 градусов.

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