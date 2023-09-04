Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека. Но чтобы такой продукт был для вас максимально полезным, нужно выбирать правильный вид. Их несколько.

Редакция FoodOboz расскажет, какая рыба наиболее полезная для употребления. Все эти виды достаточно доступные, их можно приобрести на любом рынке или в магазине.

Скумбрия

Именно в скумбрии очень много белка, витамина D и жирных кислот. Поэтому такая рыба считается самой полезной. К тому же, она достаточно бюджетная и доступная. А во всех последующих видах полезных компонентов поменьше, но их также следует употреблять.

Видео дня

Сельдь

Сельдь полезна тем, что в ней есть много селена. Такой компонент является природным антиоксидантом, снижающим окисление крови.

Форель

Форель богата совершенно разнообразными жирными кислотами. Поэтому такую рыбу следует есть, чтобы защитить сосуды, улучшить работу сердца. Именно этот продукт предотвращает образование холестерина.

Лосось

С лососем та же история. Жирные кислоты и омега-3 улучшают работу кишечника, состояние ногтей и кожи. Также здесь достаточно большое содержание белка, поэтому очень полезно будет употреблять эту рыбу деткам и пожилым людям.

Карп

Морская рыба, безусловно, полезнее речной. Но, что касается карпа, то он очень хорошо влияет на пищеварение. Также нормализует уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую рыбу есть нельзя, потому что это может быть опасно.