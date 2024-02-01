Сельдь является очень бюджетной, но при этом очень вкусной рыбой, а также она является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот и йода. При суточной потребности омега-3 от, 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе бюджетной сельди и почему ее нужно есть всем.

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В сельди, помимо омега-3 также содержится йод, который важен для щитовидной железы и селен. В сельди его около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг.⁣⁣

"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого требуемого для работы щитовидной железы элемента", – рассказала Фус⁣⁣.

Эксперт добавила, что также в ней есть очень нужный витамин Е и селен – содержащиеся в селедке антиоксиданты, которые важны для работы иммунной системы и помогают минимизировать ущерб, причиненный свободными радикалами.

"Употребление сельди положительно влияет на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышают уровень холестерина ЛПВП, предотвращают потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление", – подытожила специалист.

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