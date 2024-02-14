Рыба и морепродукты богаты йодом, омега-3 жирными кислотами, витамином D, фосфором, калием и другими витаминами и минералами, которые необходимы для здорового функционирования организма человека. Специалисты рекомендуют есть рыбу 2-3 раза в неделю.

Нутрициолог поделилась в Instagram перечнем из 5 самых полезных и вкусных видов рыбы, которые элементарно готовятся.

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"Настоятельно рекомендую включать в свой рацион по меньшей мере дважды в неделю жирные сорта рыб, но ежедневно употреблять другие морские продукты, которые больше по вкусу, но не забывайте о многообразии", – советует специалист.

Топ-5 самых вкусных и бюджетных видов рыбы

1. Скумбрия

Жирная рыба, которая имеет в своем составе большое количество витамина D и В12, омега-3 жирных кислот, минералов: фтор, фосфор, йод, калий и медь.

Самые простые и вкусные способы приготовления – это запеченная рыба и засоленная.

2. Треска

Высокобелковая рыба с незначительным количеством жиров в составе. Содержит витамины В, А, Е, омега-3, жирные кислоты, микроэлементы: фосфор, йод, магний, фтор, калий и другие.

Приготовление: запечь в фольге. Добавить специи и пряности по вкусу.

3. Горбуша

Ее еще называют "розовый лосось". Высокобелковая рыба с небольшим количеством жиров в составе. Содержит в себе много йода, фосфора, витамины группы В, А, С, Е, РР, омега-3 жирных кислот.

Приготовление: запечь в фольге с лимоном и солью.

4. Хек

Высокобелковая, низкокалорийная, нежирная рыба. Имеет в составе витамины группы В, кальций, железо, фосфор, цинк, омега-3, фтор и другие витамины и микроэлементы.

Лучше всего запекать в фольге или жарить в кляре на сковороде.

5. Морской окунь

Рыба с высоким содержанием легкоусвояемого белка и умеренным количеством жиров. Имеет в составе витамины группы В, А, РР, D, минералы: калий, кальций, йод, фосфор, магний и хром.

Лучше всего – запекать рыбу со специями!

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