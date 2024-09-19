Баклажаны – очень полезные и мясистые овощи, сезон которых приходится на осенний период. Поэтому именно сейчас можно готовить разнообразные салаты и закуски. Но очень часто бывает, что плоды обладают горьким вкусом.

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О том, баклажаны каких сортов могут быть горькими, рассказала фудблогерка treskablog в Instagram. Плоды, в зависимости от цвета, имеют разный вкус.

Какие баклажаны точно не будут горькими

Следует запомнить, что никогда не горчат современные сорта баклажанов. Например, это могут быть сорта белого или лилового цвета. Также не горчат круглые баклажаны и баклажаны в виде груши.

Работает ли популярный метод засолки баклажанов от горечи

Перед приготовлением баклажаны следует посолить, подождать и убрать влагу, если потом вы жарите баклажаны, и вам просто не нужна лишняя жидкость при приготовлении. Таким методом убрать горечь невозможно.

Продают ли старые сорта баклажанов

Да, преимущественно на местных базарах. Многие бабушки считают, что старые сорта вкуснее (с баклажанами это точно не так).

А фермеры давно выращивают современные сорта баклажанов. Такие плоды не горчат, а также у них более высокая урожайность. Соланин, который отвечает за горечь, почти не содержится в белых и сиреневых баклажанах, поэтому такие плоды смело можно покупать.

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