Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

Мультиварка – это очень необходимый девайс на кухне. Просто поместите все необходимые компоненты и включите соответствующий режим. Но есть и такие блюда, которые не подходят для приготовления в мультиварке.

Редакция FoodOboz расскажет, какую еду в мультиварке сделать не получится. Следует воспользоваться духовкой или плитой.

Безе

Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

Такой десерт должен получиться воздушным и хрустящим. Для того, чтобы блюдо получилось именно таким, очень важно сохранить сухой воздух. А в мультиварке он влажный. Поэтому лучше воспользоваться обычной духовкой.

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Попкорн

Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

В мультиварке для попкорна просто недостаточно температуры. Девайс может максимально нагреться до 170 градусов. Для попкорна нужно не менее 200. Поэтому лучше всего воспользоваться сковородкой или микроволновкой.

Рис

Рис, который не склеивается

Даже если в вашей мультиварке есть специальный режим для приготовления риса – такая посуда для этой крупы не очень подходит. Продукту достаточно всего 20 минут. И нет смысла варить его в мультиварке час, как это предусмотрено. Рис станет липким и жестким.

Блинчики

Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

В глубокой мультиварке вы просто не сможете перевернуть блины. К тому же, в этой посуде очень влажно, поэтому изделия просто размякнут и превратятся в кашу.

Молочные каши

Какие блюда не стоит готовить в мультиварке: они просто не получатся

В мультиварке такое блюдо будет готовиться гораздо дольше, чем на плите. К тому же молоко начнет сбегать, и есть риск загрязнить все поверхности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нельзя готовить на антипригарной сковороде.

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