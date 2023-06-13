Мультиварка – это очень необходимый девайс на кухне. Просто поместите все необходимые компоненты и включите соответствующий режим. Но есть и такие блюда, которые не подходят для приготовления в мультиварке.

Редакция FoodOboz расскажет, какую еду в мультиварке сделать не получится. Следует воспользоваться духовкой или плитой.

Безе

Такой десерт должен получиться воздушным и хрустящим. Для того, чтобы блюдо получилось именно таким, очень важно сохранить сухой воздух. А в мультиварке он влажный. Поэтому лучше воспользоваться обычной духовкой.

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Попкорн

В мультиварке для попкорна просто недостаточно температуры. Девайс может максимально нагреться до 170 градусов. Для попкорна нужно не менее 200. Поэтому лучше всего воспользоваться сковородкой или микроволновкой.

Рис

Даже если в вашей мультиварке есть специальный режим для приготовления риса – такая посуда для этой крупы не очень подходит. Продукту достаточно всего 20 минут. И нет смысла варить его в мультиварке час, как это предусмотрено. Рис станет липким и жестким.

Блинчики

В глубокой мультиварке вы просто не сможете перевернуть блины. К тому же, в этой посуде очень влажно, поэтому изделия просто размякнут и превратятся в кашу.

Молочные каши

В мультиварке такое блюдо будет готовиться гораздо дольше, чем на плите. К тому же молоко начнет сбегать, и есть риск загрязнить все поверхности.

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