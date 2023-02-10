Микроволновка – очень нужная вещь на кухне, ведь с ней значительно экономится время. В ней можно приготовить даже полноценные блюда всего за несколько минут. Но есть и продукты, которые микроволновка может испортить. Редакция FoodOboz расскажет именно о них.

Какие блюда не стоит готовить в микроволновке

Запеченное мясо и рыба

Дело в том, что продукт просто станет мягким. Он будто сварится и не будет иметь хрустящей корочки.

Морепродукты

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Такая пища после микроволновки просто ссыхается и теряет свой нежный вкус.

Вареные яйца

Продукт просто разорвется сразу, как вы откроете микроволновку.

Сосиски низкого качества

Если готовить очищенную от пленки сосиску – она деформируется или даже растечется. А дешевая сосиска в пленке взорвется от перепада температуры.

Рагу из овощей

У овощей совершенно разное время приготовления. Какие-то готовятся дольше, какие-то – быстрее. Поэтому микроволновка – не самый лучший дивайс для этого, ведь продукты не удастся равномерно приготовить.

Жареный картофель

Картофель в микроволновке просто станет мягким. Единственное, что потом просто можно доготовить на сковородке – так получится даже вкуснее.

Запеканки, состоящие из многих слоев и соусов

Многослойные запеканки не удастся приготовить в микроволновке, так как температура распределится не равномерно.

Конфитюр

В микроволновке конфитюр получится не совсем полноценным, поэтому таким методом можно воспользоваться, если уж совсем нет времени.

Также блюда с большим количеством специй могут иметь очень резкий запах.

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