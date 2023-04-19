Мультиварка – это очень необходимый девайс на кухне, который облегчает приготовление любимых блюд. Ингредиенты нужно просто поместить в емкость, включить нужный режим и заниматься своими делами. Но далеко не всю еду можно готовить следующим образом.

Редакция FoodOboz расскажет, какие блюда готовить в мультиварке нельзя. В кастрюле или на сковороде будет быстрее и вкуснее.

Попкорн

Попкорн в мультиварке не получится приготовить из-за того, что там недостаточная температура. Для попкорна нужно 200 градусов. В мультиварке же не больше 175.

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Овощи замороженные и овощи, которые быстро готовятся

Нежные и замороженные овощи готовятся очень быстро. Также, очень важно, чтобы во время приготовления из них испарялась жидкость. А в мультиварке такие продукты просто превратятся в кашу.

Выпечка с румяной корочкой

В мультиварке выпечка выходит влажной. Внутри на крышке появляется конденсат. И нужная вентиляция отсутствует. Поэтому хрустящей запеченной корочки не получится.

Безе

Главное условие для безе – это сухая среда. А в мультиварке очень влажно. К тому же, нужно держать низкий уровень температуры. Поэтому сделать безе хрустящим не получится.

Блюда, в составе которых вино

Для того, чтобы вино отдало блюду приятный вкус и аромат, оно должно испаряться. А в мультиварке это невозможно, потому что блюдо готовится под крышкой. Поэтому для блюд с вином лучше выбирать кастрюлю или сковородку.

Каши на молоке

В мультиварке есть специальный режим "каша". Но он рассчитан на приготовление на воде. Все потому, что молоко после закипания просто убежит. Мультиварку придется долго отмывать и вкусной каша точно не получится.

Картофель фри

Для хрустящего картофеля фри нужна высокая температура – более 250 градусов. И даже самая мощная мультиварка не способна на это. Овощ просто стушится и аппетитной золотистой корочки не получится

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