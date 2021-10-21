Какие блюда приготовить на Хэллоуин: рецепты простой выпечки

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Какие блюда приготовить на Хэллоуин: рецепты простой выпечки

Вот-вот начнется самый страшный праздник осени – Хэллоуин. Поэтому, если в вечер 31 октября переодетые в привидения дети или взрослые будут требовать конфеты и угрожать смертью – не ужасайтесь. Их принято угощать страшно вкусными сладостями.

Редакция FoodOboz подготовила рецепты десертов на Хэллоуин, которыми поделились повара на своих страницах в социальных сетях.

Шоколадные брауни с меренгами-призраками по рецепту Елены Гудзенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Рецепт брауни на Хэллоуин
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Ингредиенты:

Для безе:

Способ приготовления:

  1. В миске смешать муку, какао и разрыхлитель.

  2. Яйца взбить с сахаром. Добавить ванильный сахар.

  3. Вылить сливки или молоко.

  4. В сухие ингредиенты налить жидкие. Замесить тесто.

  5. Перелить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

  6. Брауни охладить, после чего нарезать квадратиками.

  7. Приготовить безе. Взбить 2 белка с сахаром. Вылить массу в кондитерский мешок.

  8. Отсадить безе. Выпекать при температуре 100 градусов 60-90 минут. Охладить в духовке.

  9. Растопить шоколад. С помощью него нарисовать глаза и рты призракам на безе.

Имбирные пряники-призраки по рецепту Анны Станкевич, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Имбирное печенье на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • Сахар – 500 г

  • Кипяток – 200 мл

  • Сливочное масло – 200 г

  • Молотая корица – 2 ч. л.

  • Сухой имбирь – 1 ч. л.

  • Соль – 1 \ 2 ч. л.

  • Молотый мускатный орех – 1 \ 4 ч. л.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Яйца – 1 шт

  • Мед – 1 ст. л.

  • Мука – 800-900 г

Способ приготовления:

  1. Для того чтобы приготовить сироп, нужно высыпать сахар в кастрюльку с толстым дном. Поставить на средний огонь. Когда сахар начнет плавиться – начать его перемешивать, чтобы не засахарился.

  2. Когда сахар расплавился и стал темного янтарного цвета – снять кастрюльку с огня и постоянно помешивая постепенно влить кипяток.

  3. Снова поставить на средний огонь. Помешивая до полного растворения сахара. Добавить масло. Снова перемешать до полного его растворения.

  4. Всыпать соль, специи и соду. По желанию добавить мед. Охладить сироп.

  5. Пропустить сироп через сито, добавить яйцо и двумя частями ввести муку.

  6. Вымесить тесто и положить его в холодильник на ночь.

  7. Тесто разделить на 2 части. Раскатать и вырезать пряники.

  8. Выпекать их 10 минут при температуре 180 градусов.

  9. Для украшения использовать айсинг и красители.

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