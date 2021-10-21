Какие блюда приготовить на Хэллоуин: рецепты простой выпечки
Вот-вот начнется самый страшный праздник осени – Хэллоуин. Поэтому, если в вечер 31 октября переодетые в привидения дети или взрослые будут требовать конфеты и угрожать смертью – не ужасайтесь. Их принято угощать страшно вкусными сладостями.
Редакция FoodOboz подготовила рецепты десертов на Хэллоуин, которыми поделились повара на своих страницах в социальных сетях.
Шоколадные брауни с меренгами-призраками по рецепту Елены Гудзенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Мука – 160 г
Сахар – 160 г
Сливки или молоко – 180 мл
Масло – 90 мл
Яйца – 2 шт
Какао – 40 г
Разрыхлитель – 8 г
Ванильный сахар – 5 г
Для безе:
Способ приготовления:
В миске смешать муку, какао и разрыхлитель.
Яйца взбить с сахаром. Добавить ванильный сахар.
Вылить сливки или молоко.
В сухие ингредиенты налить жидкие. Замесить тесто.
Перелить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Брауни охладить, после чего нарезать квадратиками.
Приготовить безе. Взбить 2 белка с сахаром. Вылить массу в кондитерский мешок.
Отсадить безе. Выпекать при температуре 100 градусов 60-90 минут. Охладить в духовке.
Растопить шоколад. С помощью него нарисовать глаза и рты призракам на безе.
Имбирные пряники-призраки по рецепту Анны Станкевич, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Сахар – 500 г
Кипяток – 200 мл
Сливочное масло – 200 г
Молотая корица – 2 ч. л.
Сухой имбирь – 1 ч. л.
Соль – 1 \ 2 ч. л.
Молотый мускатный орех – 1 \ 4 ч. л.
Сода – 1 ч. л.
Яйца – 1 шт
Мед – 1 ст. л.
Мука – 800-900 г
Способ приготовления:
Для того чтобы приготовить сироп, нужно высыпать сахар в кастрюльку с толстым дном. Поставить на средний огонь. Когда сахар начнет плавиться – начать его перемешивать, чтобы не засахарился.
Когда сахар расплавился и стал темного янтарного цвета – снять кастрюльку с огня и постоянно помешивая постепенно влить кипяток.
Снова поставить на средний огонь. Помешивая до полного растворения сахара. Добавить масло. Снова перемешать до полного его растворения.
Всыпать соль, специи и соду. По желанию добавить мед. Охладить сироп.
Пропустить сироп через сито, добавить яйцо и двумя частями ввести муку.
Вымесить тесто и положить его в холодильник на ночь.
Тесто разделить на 2 части. Раскатать и вырезать пряники.
Выпекать их 10 минут при температуре 180 градусов.
Для украшения использовать айсинг и красители.
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