Какие блюда приготовить на Хэллоуин: рецепты простой выпечки

Вот-вот начнется самый страшный праздник осени – Хэллоуин. Поэтому, если в вечер 31 октября переодетые в привидения дети или взрослые будут требовать конфеты и угрожать смертью – не ужасайтесь. Их принято угощать страшно вкусными сладостями.

Редакция FoodOboz подготовила рецепты десертов на Хэллоуин, которыми поделились повара на своих страницах в социальных сетях.

Шоколадные брауни с меренгами-призраками по рецепту Елены Гудзенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram

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Ингредиенты:

Мука – 160 г

Сахар – 160 г

Сливки или молоко – 180 мл

Масло – 90 мл

Яйца – 2 шт

Какао – 40 г

Разрыхлитель – 8 г

Ванильный сахар – 5 г

Для безе:

Белок – 2 шт

Сахар – 120 г

кусок шоколада

Способ приготовления:

В миске смешать муку, какао и разрыхлитель. Яйца взбить с сахаром. Добавить ванильный сахар. Вылить сливки или молоко. В сухие ингредиенты налить жидкие. Замесить тесто. Перелить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Брауни охладить, после чего нарезать квадратиками. Приготовить безе. Взбить 2 белка с сахаром. Вылить массу в кондитерский мешок. Отсадить безе. Выпекать при температуре 100 градусов 60-90 минут. Охладить в духовке. Растопить шоколад. С помощью него нарисовать глаза и рты призракам на безе.

Имбирные пряники-призраки по рецепту Анны Станкевич, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Сахар – 500 г

Кипяток – 200 мл

Сливочное масло – 200 г

Молотая корица – 2 ч. л.

Сухой имбирь – 1 ч. л.

Соль – 1 \ 2 ч. л.

Молотый мускатный орех – 1 \ 4 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Яйца – 1 шт

Мед – 1 ст. л.

Мука – 800-900 г

Способ приготовления:

Для того чтобы приготовить сироп, нужно высыпать сахар в кастрюльку с толстым дном. Поставить на средний огонь. Когда сахар начнет плавиться – начать его перемешивать, чтобы не засахарился. Когда сахар расплавился и стал темного янтарного цвета – снять кастрюльку с огня и постоянно помешивая постепенно влить кипяток. Снова поставить на средний огонь. Помешивая до полного растворения сахара. Добавить масло. Снова перемешать до полного его растворения. Всыпать соль, специи и соду. По желанию добавить мед. Охладить сироп. Пропустить сироп через сито, добавить яйцо и двумя частями ввести муку. Вымесить тесто и положить его в холодильник на ночь. Тесто разделить на 2 части. Раскатать и вырезать пряники. Выпекать их 10 минут при температуре 180 градусов. Для украшения использовать айсинг и красители.

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