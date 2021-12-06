Какие блюда принесут удачу в год Тигра 2022: подборка идей
Символ приближающегося года – тигр. Как правило, на празднование одевают вещи, расцветка которых совпадает с той, что характерна для главного животного. Если это тигр – соответственно оранжевый и белый. Это делают для успеха и достатка. А для того, чтобы удача точно была с вами в течение всего года, можно добавить тигров даже на праздничный стол.
Редакция FoodOboz собрала подборку салатов, визуально похожих на тигров, от фудблогеров.
Новогодняя "Мимоза" в виде тигра. Идея от iranovikova1991. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
консервированная в масле рыба (лучше сайра) – 200 г
картофель – 300 г
морковь – 200 г
лук – 150 г
яйца – 4 шт
соль
майонез
Способ приготовления:
1. Картофель и морковь отварить до готовности.
2. Остудить, почистить, измельчить на терке.
3. Лук нарезать, залить кипятком.
4. Оставить на 10 минут. Эту воду слить и промыть в холодной, чтобы избавиться от горечи.
5. Яйца отварить, отделить белки от желтков. Натереть на мелкой терке.
6. С рыбы слить масло и размять вилкой.
7. Выложить ее кругом на дне. Немного рыбки оставить, чтобы позже формировать ушки и бороду. Смазать майонезом. Сверху посыпать луком.
8. На рыбу выложить картофель (часть оставить для формирования ушек и бороды тигра). Немного смазать майонезом.
9. Оставшуюся картошку и рыбу смешать, добавить немного майонеза. Из получившейся смеси сделать ушки и бороду тигра.
10. На картофель выложить морковь, распределить по всей голове тигра, смазать майонезом.
11. Сверху разместить белки и желтки, сформировать мордочку.
12. Оливками выделить черты.
Салат "Тигренок" с курицей и яблоками от juliettaby. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 2-3 шт
яблоко – 1 шт
яйца – 3 шт
куриное филе – 1 шт
майонез
морковь – 2 шт
оливки
Способ приготовления:
Выкладывать салат слоями в такой последовательности:
1 слой – отварной картофель натереть на крупную терку, выложить круг и два ушка. Смазать майонезом.
2 слой – натереть яблоко, смазать майонезом.
3 слой – отварную или копченую курицу мелко порезать и также смазать майонезом.
4 слой – отварные яйца натереть, один белок отложить для мордашки. Смазать майонезом.
5 слой – морковь натереть на мелкой терке и полностью тонким слоем покрыть мордочку. С белка вырезать глаза, остальное потереть на мордочку.
Ранее OBOZREVATEL сообщал: