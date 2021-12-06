Какие блюда принесут удачу в год Тигра 2022: подборка идей

Символ приближающегося года – тигр. Как правило, на празднование одевают вещи, расцветка которых совпадает с той, что характерна для главного животного. Если это тигр – соответственно оранжевый и белый. Это делают для успеха и достатка. А для того, чтобы удача точно была с вами в течение всего года, можно добавить тигров даже на праздничный стол.

Редакция FoodOboz собрала подборку салатов, визуально похожих на тигров, от фудблогеров.

Новогодняя "Мимоза" в виде тигра. Идея от iranovikova1991. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

консервированная в масле рыба (лучше сайра) – 200 г

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картофель – 300 г

морковь – 200 г

лук – 150 г

яйца – 4 шт

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Картофель и морковь отварить до готовности.

2. Остудить, почистить, измельчить на терке.

3. Лук нарезать, залить кипятком.

4. Оставить на 10 минут. Эту воду слить и промыть в холодной, чтобы избавиться от горечи.

5. Яйца отварить, отделить белки от желтков. Натереть на мелкой терке.

6. С рыбы слить масло и размять вилкой.

7. Выложить ее кругом на дне. Немного рыбки оставить, чтобы позже формировать ушки и бороду. Смазать майонезом. Сверху посыпать луком.

8. На рыбу выложить картофель (часть оставить для формирования ушек и бороды тигра). Немного смазать майонезом.

9. Оставшуюся картошку и рыбу смешать, добавить немного майонеза. Из получившейся смеси сделать ушки и бороду тигра.

10. На картофель выложить морковь, распределить по всей голове тигра, смазать майонезом.

11. Сверху разместить белки и желтки, сформировать мордочку.

12. Оливками выделить черты.

Салат "Тигренок" с курицей и яблоками от juliettaby. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт

яблоко – 1 шт

яйца – 3 шт

куриное филе – 1 шт

майонез

морковь – 2 шт

оливки

Способ приготовления:

Выкладывать салат слоями в такой последовательности:

1 слой – отварной картофель натереть на крупную терку, выложить круг и два ушка. Смазать майонезом.

2 слой – натереть яблоко, смазать майонезом.

3 слой – отварную или копченую курицу мелко порезать и также смазать майонезом.

4 слой – отварные яйца натереть, один белок отложить для мордашки. Смазать майонезом.

5 слой – морковь натереть на мелкой терке и полностью тонким слоем покрыть мордочку. С белка вырезать глаза, остальное потереть на мордочку.

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