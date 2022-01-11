Что нужно готовить на Старый Новый год 2022: традиционные блюда

Традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. По сравнению с первым Новым годом, который празднуют с 31 декабря на 1 января, этот праздник имеет более религиозное значение, вызывает ассоциации с семьей, уютом, а также разнообразными обрядами и приметами.

Вечер накануне Старого Нового года называют Щедрым и не зря. Ведь, ужин должен быть "щедрым" и вкусным.

Итак, редакция FoodOboz расскажет, какие блюда следует обязательно приготовить на Старый Новый год.

Самое важное блюдо на праздничном столе – кутья. Именно с нее начиналось приготовление к празднику. Она не похожа на ту, которую ставят на стол перед Рождеством, – постная. Перед Василием кутья должна быть сытной и ароматной, с большим количеством ингредиентов. Интересно, что когда-то приготовление этого блюда сопровождалось разными громкими приговорами – они отпугивали нечистую силу, которая могла испортить крупу. Кутья на праздничном столе – это символ великого изобилия и радости в Новом году.

Видео дня

Наряду с кутью ставили узвар – главный рождественский напиток. Обязательным компонентом в нем являются сухофрукты, которые способны наполнить жизненной силой, здоровьем и молодостью.

После того, как кутья и узвар готовы, можно смело готовить другие блюда.

Считается, что обязательна свинина. Когда-то на блюдах из свиных внутренностей гадали, какой будет урожай в следующем году, из свиных ножек варили холодец, чтобы не болели ноги. Также на столе приветствуется колбаса, сало и кровянка.

Также не стоит забывать о изделиях из теста. Традиционно готовят вареники и блины с разнообразными начинками – эти блюда являются символом благополучия. И, конечно, выпечка – чем больше будет румяной, тем больше счастья ждет в новом году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об особом рецепте кутьи на Щедрый вечер.