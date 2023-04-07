Курица считается диетическим и не жирным мясом. Поэтому именно этот продукт используют люди, которые следят за своим питанием. Но далеко не все части тушки можно использовать.

Редакция FoodOboz расскажет о том, какие части курицы вредные. От них лучше отказаться.

Кожица из курицы

Именно эту часть курицы можно назвать самой вредной. В нем очень много жира и холестерина, что негативно влияет на организм. И, к тому же, какие-либо полезные компоненты здесь отсутствуют.

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Также именно на кожуре собираются остатки всех веществ, которыми обрабатывают тушку, чтобы она дольше сохраняла красивый вид. И многие просто нельзя вымыть полностью. К примеру, хлор.

Крылья

Крылья тоже нельзя назвать полезными. В них очень мало мяса – только кожура и кости. А для того, чтобы приготовить такую часть тушки, чаще всего используют много масла и специй, острых соусов. Все это способствует тому, что ваш организм начинает быстрее стареть.

Внутренние органы

Если курица болела или в нее попадали различные паразиты – в первую очередь это влияет на внутренние органы.. Особенно тогда, когда курицу кормили разными химикатами. Очень много вредных компонентов собирается в легких и термическая обработка не может их уничтожить.

Многие патогенные бактерии содержат гузку.

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