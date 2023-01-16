Смузи – это полезный напиток, который готовится на основе разнообразных фруктов и ягод. Все компоненты просто измельчаются в блендере. Но очень часто сюда добавляют некоторые ингредиенты, которые могут превратить питательный коктейль во вредную смесь.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что ни в коем случае не стоит класть в смузи.

Молоко

Речь идет именно о цельном молоке, а также жирных сливках. Казалось бы, здесь нет ничего опасного, но именно эти продукты испортят смузи. В них содержится лактоза, которая может спровоцировать проблемы с кишечником. А если вы следите за своим питанием и намерены похудеть – смузи на молоке будет слишком жирной и калорийной пищей.

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Чем заменить

Как вариант, греческий йогурт или обезжиренные молочные продукты. Особенно на растительной основе.

Рафинированный сахар

Часто для усиления вкуса в полосе добавляют разнообразные сиропы, топинги и другие варианты подсластителей. Но если напиток содержит такие компоненты – полезным его уже трудно назвать. Похудеть с такой пищей точно не удастся, а также вызвать различные проблемы с организмом.

Чем заменить

Можно использовать бананы, которые от природы обладают сладким вкусом. А также мед. Отлично влияет на пищеварение корица, которая еще и подарит вашему напитку очень приятный аромат.

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