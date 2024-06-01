Вкусные сезонные фрукты обязательно следует добавить в рацион. Именно сейчас есть отличная возможность насытить организм достаточным количеством витаминов. Но если вы приобрели много разнообразных плодов – нужно позаботиться о правильном хранении.

Редакция FoodOboz расскажет, какие фрукты нельзя хранить в холодильнике. Продукты могут испортиться.

Персики и абрикосы

Такие плоды очень мясистые и сочные. Но низкая температура может все испортить. Фрукты станут слишком мягкими, потеряют упругость и сочность в холодильнике. Поэтому лучше хранить плоды при комнатной температуре.

Бананы

Негативное влияние холодильника на бананы можно увидеть невооруженным глазом – фрукты моментально начинают чернеть в холодной среде. Они будут иметь не просто плохой вид, но и вкус значительно испортится.

Грейпфрут, апельсины, мандарины

Цитрусовые в холодильнике начинают обветриваться. Поэтому, сочными они не будут. Особенно если хранить фрукты в разрезанном виде. Можно взять красивую тарелку или вазу и хранить в ней цитрусы при комнатной температуре.

Экзотические фрукты

После хранения в холодильнике вкусовые свойства экзотических фруктов желают быть лучше. К тому же, подавляется большое количество питательных веществ и витаминов. Сюда можно отнести ананас, манго, киви.

Груши и яблоки

Такие плоды очень сильно впитывают в себя все запахи и вкусы различных продуктов из холодильника. Поэтому хорошим вариантом будет хранить эти фрукты в картонных пакетах.

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