Какие ингредиенты могут подпортить дрожжевое тесто: их добавлять не стоит
Из пышного дрожжевого теста можно приготовить совершенно разнообразную выпечку. Но она далеко не всегда получается удачной. Все из-за ингредиентов, которые ошибочно добавляют в массу.
Редакция FoodOboz расскажет, почему дрожжевая выпечка сверху получается очень подрумяненной, а внутри начинка остается сырой. Следует обратить внимание на один важный нюанс.
Многие хозяйки убеждены, что неотъемлемые компоненты дрожжевого теста – это молоко, яйца и сахар. Но такое утверждение ошибочное.
Хотя на текстуру теста эти компоненты влияют положительно, но в процессе выпечки изделий вы сможете заметить, что когда верх выпечки зарумянивается – середина остается сырой.
Если у вас выпечка с соленой начинкой – такую ситуацию легко исправить. Вместо яиц, сахара и молока в тесто можно добавить картофельный отвар.
С чем можно приготовить пирожки на картофельном отваре:
- грибы
- капуста (или другие овощи)
- ливер
- рыба
Такие начинки нужно готовить заранее. После выпечки выпечка точно не будет сырой.
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