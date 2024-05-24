Из пышного дрожжевого теста можно приготовить совершенно разнообразную выпечку. Но она далеко не всегда получается удачной. Все из-за ингредиентов, которые ошибочно добавляют в массу.

Редакция FoodOboz расскажет, почему дрожжевая выпечка сверху получается очень подрумяненной, а внутри начинка остается сырой. Следует обратить внимание на один важный нюанс.

Многие хозяйки убеждены, что неотъемлемые компоненты дрожжевого теста – это молоко, яйца и сахар. Но такое утверждение ошибочное.

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Хотя на текстуру теста эти компоненты влияют положительно, но в процессе выпечки изделий вы сможете заметить, что когда верх выпечки зарумянивается – середина остается сырой.

Если у вас выпечка с соленой начинкой – такую ситуацию легко исправить. Вместо яиц, сахара и молока в тесто можно добавить картофельный отвар.

С чем можно приготовить пирожки на картофельном отваре:

грибы

капуста (или другие овощи)

ливер

рыба

Такие начинки нужно готовить заранее. После выпечки выпечка точно не будет сырой.

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