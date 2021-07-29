Какие йогурты самые полезные: диетолог раскрыла секрет

Кисломолочные продукты очень полезные для организма, употребляя их вы улучшаете метаболизм. Важно, что за счет сквашивания цельного молока в продуктах остаются витамины В, E, D, A, соли кальций, магний, фосфор, а также незаменимые аминокислоты, которые так необходимы для организма. Есть их нужно каждый день, но, только натуральные, а лучше – сделать самостоятельно.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала, какие йогурты по-настоящему полезные, а также – как выбрать качественный продукт в магазине и, как приготовить самостоятельно дома.

Эксперт утверждает, что лучше всего – не покупать йогурты в магазинах, так как в них много вредных красителей, добавок, сахара и стабилизаторов.

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Там много и сахара, и крахмала в низко жирных йогуртах, и красителей, и стабилизаторов вкуса и многое другое, о чем даже не подозреваешь

Фус рекомендует делать йогурт самостоятельно, к тому же это очень легкий процесс – достаточно купить хорошее молоко, закваску, правильно соединить и добавить любимые ягоды, фрукты и полезный йогурт готов.

Так вы получите полезные бактерии, витамины с минералами, белок с жирами, и главное – дозированное количество простых углеводов.

Стоит отметить, что йогурты, кефиры и молоко лучше всего пить утром или вечером.

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