Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно

Эрика Ильина
FoodOboz
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Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно

Правильный выбор крышек для консервации – это очень важное дело. Некачественные крышки могут сорваться и испортить все блюдо, а также спровоцировать генеральную уборку на кухне. Кроме этого, использование плохих крышек может привести к опасной порче самой консервы.

Поэтому FoodOboz.ua решил рассказать, как правильно выбрать крышки для консервации, а также какие крышки вообще не следует использовать.

Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно

Какие крышки не следует использовать

Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно
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Для консервации принято использовать жестяные крышки, которые закрываются ключом. Однако, далеко не все хозяйки знают, как правильно выбирать такие крышки, а также чем они отличаются между собой. Как оказалось, отличаются они наличием или отсутствием защитного лака на внутренней стороне. Есть крышки с белой, желтой и золотистой поверхностью с внутренней и внешней стороны.

Крышки с белой стороной достаточно быстро окисляются, поэтому не следует использовать их для консерваций продуктов, содержащих кислоту. Также не рекомендуется консервирование мясных и бобовых блюд с помощью таких крышек, ведь белковая среда достаточно агрессивна.

Какие крышки подойдут для консервации

Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно

Крышки с белой внутренней стороной не подходят для закатки окисляющих олово продуктов. В результате использования такой крышки, маринад может приобрести чернильно-фиолетовый цвет, а само блюдо – металлический привкус.

Лучше всего использовать крышки, имеющие лаковое покрытие как внутри, так и снаружи. Они специально разработаны для контакта с кислой средой и имеют устойчивость к 3% уксусной, а также лимонной кислоте.

Такие крышки являются универсальными, так что с их помощью можно делать любые закрутки. А вот нелакированные крышки наоборот, предназначены для непродолжительного хранения продуктов, не содержащих кислот. К примеру, это может быть варенье, компоты, или джемы.

Как проверить крышку

Какие крышки не следует использовать для консервации: вы точно делали закрутки неправильно

Крышки можно проверить. Для этого достаточно смазать их внутреннюю сторону ватным диском, смоченным в ацетоне. Если на крышке останется след зеленого или желтого цвета, это означает, что она вступает во взаимодействие с содержимым банки, а значит ее лучше не использовать.

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