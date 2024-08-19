Какие крышки нельзя использовать для консервации и почему: делимся полезными советами
Жестяные крышки, которые закатываются при помощи ключа, чаще всего используют для консервации. Ими закатывают любую консервацию – от овощей, до ягод, компотов и соусов.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от хозяек, какие крышки лучше не использовать для консервации и почему.
Какие крышки лучше не использовать
Это касается крышек, которые не имеют специального лакового покрытия и они из белой жести, которая окисляется, поэтому именно их нельзя использовать для консерваций, содержащих кислоту, это касается маринованных огурцов или помидоров. Еще их нельзя использовать для бобовых и мясных блюд.
Какие крышки нужно использовать для консервации
Лучше использовать крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности. Эти крышки предназначены для контакта с кислой средой, при этом крышки не будут окисляться и будут абсолютно безопасными при контакте с кислыми продуктами!
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