Жестяные крышки, которые закатываются при помощи ключа, чаще всего используют для консервации. Ими закатывают любую консервацию – от овощей, до ягод, компотов и соусов.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от хозяек, какие крышки лучше не использовать для консервации и почему.

Какие крышки лучше не использовать

Это касается крышек, которые не имеют специального лакового покрытия и они из белой жести, которая окисляется, поэтому именно их нельзя использовать для консерваций, содержащих кислоту, это касается маринованных огурцов или помидоров. Еще их нельзя использовать для бобовых и мясных блюд.

Какие крышки нужно использовать для консервации

Лучше использовать крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности. Эти крышки предназначены для контакта с кислой средой, при этом крышки не будут окисляться и будут абсолютно безопасными при контакте с кислыми продуктами!

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