Какие напитки пили дети в СССР

Хоть в СССР к еде и напиткам было много вопросов, а именно к их вкусу, часто виду и даже качеству, но то, что продукты были натуральными – факт. Но вот что касается детского питания и напитков – они были действительно качественными, вкусными и полезными.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые популярные напитки советских детей, которые можно встретить и в сегодняшних супермаркетах.

1. Натуральные соки

Натуральные соки можно было купить прямо в магазина на розлив. Источник: ftimes.ru

Они были буквально повсюду: в магазинах прилавки были "забиты" соками на любой вкус, их давали в школьных столовых, пионерских лагерях.

Также можно было купить любой сок прямо в гастрономе, на прилавке стояли конусообразные емкости, в которых наливали сок, цена которого была копеечной. Но вот вкус они имели потрясающий, потому что были полностью натуральные, без химии.

2. Молочные коктейли

Молочные коктейли готовились в больших блендерах друзу по несколько порций. Источник: ftimes.ru

Это был вкуснейший напиток, в состав которого входили только – молоко, мороженое и сироп, без химии, красителей и добавок, а цена его была всего 15 копеек.

Стоит отметить, что готовили чудо напиток в больших и мощных блендерах, благодаря этому можно было сразу получить 2-3 порции.

Подавали угощение в высоких стаканах, клали мороженое, добавляли молоко и сироп, и взбивали около минуты.

3. Газированные воды и лимонады

"Колокольчик"

Репутация этой газировки держалась на особом бодрящем вкусе и элитном статусе. Ее выпускали по всему СССР, но очень небольшими партиями, и продавалась она в основном в райкомовских буфетах.

"Ситро"

Этот напиток был очень популярным в СССР. Источник: retailer.ru

Этот напиток делали из смеси трех цитрусовых – лимона, мандарина и апельсина и добавляли немного ванили.

Купить его можно везде и изначально продави его на разлив, просто смешивали сироп с газировкой.

Стоит отметить, что позже его начали делать из эссенции, благодаря ударной дозе витамина С он считался очень полезным.

"Лимонад", "Буратино", "Дюшес"

Эти напитки появились самыми первыми в СССР, именно они положили начало всем остальным видам газировки, когда Джозеф Пристли придумал заряжать его углекислым газом и поэтому тогда лимонадами называли практически любую сладкую воду.

Купить лимонады можно было где угодно. Источник: retailer.ru

Лимонный сок просто разбавляли грушевым или яблочными соками и купить их можно было в любом советском магазине.

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