Овощи обязательно должны быть в рационе каждого человека. Особенно свежие. Но далеко не все можно использовать очень часто, ведь это может негативно повлиять на организм.

Редакция FoodOboz расскажет, какие овощи не стоит употреблять каждый день. Есть совершенно разные причины.

Сельдерей

Сельдерей считается настоящим суперфудом для худеющих людей. Но употребление такого продукта на постоянной основе может нанести вред организму. Именно сельдерей чаще всего является лидером среди всех овощей по содержанию пестицидов.

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Шпинат

Такая же ситуация и со шпинатом. В нем насчитывается более 50 видов пестицидов. Поэтому регулируйте количество употребления такого продукта.

Брокколи

Не смотря на полезные вещества, которые есть в брокколи, употреблять такой продукт каждый день не стоит. Дело в том, что он вызывает вздутие. Поэтому следите за периодичностью употребления такого овоща.

Брюссельская капуста

В составе овоща есть такие компоненты, как сульфат и рафиноз. Именно они приводят к вздутию.

Кукуруза

Активный период употребления кукурузы – конец лета. Но не стоит есть этот овощ каждый день. Кукуруза делает ваш желудок очень чувствительным, а также провоцирует аллергию.

Болгарский перец

Ежедневное употребление сладкого перца может спровоцировать воспалительные процессы в организме.

Картофель

Картофель не стоит есть каждый день из-за того, что такой овощ чаще готовится с добавлением большого количества растительного масла. В таком случае ограничьте употребление продукта.

Горошек

Здесь ситуация достаточно схожа с картофелем. Горошек содержит много крахмала. Поэтому очень частое употребление может привести к избыточному весу.

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