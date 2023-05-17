Именно сейчас в приготовлении блюд активно используют овощи. Их обжаривают, тушат, а также запекают. Это достаточно бюджетно и вкусно. И, в некоторых случаях, полезно. Но есть и такие овощи, которые не следует подвергать термической обработке.

О том. какие овощи не стоит варить и жарить рассказала нутрициологиня Снежана Ворошилова ( nutritionist_voroshylova ) на своей странице в Instagram. Эти продукты теряют все питательные вещества.

К семейству капустных относятся следующие овощи:

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рукола, хрен, васаби, горчица

редис, редька, репа

все виды капусты (броколи, цветная, кольраби, брюссельская, белокочанная, красная, савойская, кале и другие).

Во всех этих овощах имеется большое содержание глюкозинолатов. Эти соединения действуют как антиоксиданты. а также осуществляют профилактику новообразований. Такие вещества находятся именно в клетках.

Но под действием термической обработки клетки разрушаются. Сразу после приготовления ощущается запах серосодержащих соединений.

Поэтому если вы хотите приготовить овощи из семейства капустных – выбирайте бланширование или приготовление на пару. Также, можно просто похрустеть в сыром виде.

Тушеные и жареные овощи есть можно, но полезными они уже не будут.

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