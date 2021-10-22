Какие овощи остаются наиболее полезными при термообработке: топ-4

Диетолог Ольга Дорош в своем недавнем посте в Instagram рассказала, что некоторые овощи при приготовлении остаются более полезными, чем в сыром виде. Дело в том, что под воздействием температуры разрушаются толстые клеточные стенки, а это в свою очередь увеличивает биодоступность определенных веществ. ⠀

Редакция FoodOboz, опираясь на советы эксперта, расскажет о 4 овощах, которые при термообработке являются более полезными.

Помидоры

Термообработка увеличивает в томатах антиоксидант ликопен почти в 2 раза. Это вещество является чрезвычайно полезной для профилактики болезней сердца и рака предстательной железы у мужчин.

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Морковь

Вареная морковка содержит большое количество бета-каротина, который наш организм превращает в витамин А. Он играет важную роль для поддержания зрения, размножения, роста и работы иммунных клеток.

Шпинат

Благодаря приготовленном шпината в организме гораздо лучше усваивается железо, магний, кальций и цинк. К примеру, в чашке вареного шпината является 245 мг кальция, тогда как в сыром шпинате – всего 30 мг.

Спаржа

Термообработка спаржи делает фолат и витамины А и Е более доступными для усвоения.

Подытоживая можно сказать, что для того, чтобы получить максимум пользы от овощей и зелени – эксперт советует миксовать сырые и приготовленные, ведь мы получаем разные вещества. ⠀

⠀Приготовление на пару, тушение, пассерование на слабом огне считаются лучшими способами, чтобы сохранить полезные вещества в овощах. ⠀

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