Эти пельмени вкуснее вареных: как необычно приготовить любимое блюдо
Мало людей, которые не любили бы горячие вареные пельмени с кусочком масла. Особенно если они еще и домашние. Но такой продукт можно приготовить и в других интерпретациях. К примеру, пожарить или даже запечь. Новые интересные вкусы достойны того, чтобы приготовить такие блюда.
Ингредиенты:
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масло – 50 г
пельмени – 40 шт
укроп – маленький пучок
чеснок – 3-4 зубчика
греческий йогурт – 200 мл
кетчуп – 0,5 ч.л
соевый соус – 1 ст.л
черный перец
куриный бульон – 200 мл
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Способ приготовления:
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1. Разогреть сковороду с маслом, высыпаем пельмени.
2. Жарить с двух сторон по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
3. Влить бульон, довести до кипения и убавить огонь до минимума.
4. Накрыть крышкой и готовить,
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Соус к пельменям
1. Мелко нарезать укроп.
2. Добавить йогурт, кетчуп, соевый соус, перец молотый, чеснок.
3. Тщательно перемешать.
4. Выложить пельмени на тарелку, добавить много соуса и посыпать укропом.
Запеченные пельмени со сметаной и сыром от Дмитрия Забурмеха. Идея опубликована на странице Домашняя Кухня в Facebook.
Ингредиенты:
пельмени – 400 г
сметана – 100 г
сыр твердый – 100 г
майонез – 2 ст. л
соль – щепотка
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Замороженные пельмени выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
2. Обжарить пельмени с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне 7 минут, дать остыть.
3. В отдельной емкости смешать сметану и майонез, добавить соль, перемешать.
4. Сыр натереть на терке. Большую часть добавить в смесь сметаны и майонеза, перемешать.
5. Пельмени полить творожно-сметанной смесью.
6. Аккуратно перемешать.
7. Разложить в формы для запекания.
8. Посыпать оставшимся сыром поставить в разогретую духовку.
9. Запекать пельмени со сметаной и сыром в духовке при температуре 200 градусов 25-30 минут.
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