Эти пельмени вкуснее вареных: как необычно приготовить любимое блюдо

Мало людей, которые не любили бы горячие вареные пельмени с кусочком масла. Особенно если они еще и домашние. Но такой продукт можно приготовить и в других интерпретациях. К примеру, пожарить или даже запечь. Новые интересные вкусы достойны того, чтобы приготовить такие блюда.

Ингредиенты:

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масло – 50 г

пельмени – 40 шт

укроп – маленький пучок

чеснок – 3-4 зубчика

греческий йогурт – 200 мл

кетчуп – 0,5 ч.л

соевый соус – 1 ст.л

черный перец

куриный бульон – 200 мл

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Способ приготовления:

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1. Разогреть сковороду с маслом, высыпаем пельмени.

2. Жарить с двух сторон по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

3. Влить бульон, довести до кипения и убавить огонь до минимума.

4. Накрыть крышкой и готовить,

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Соус к пельменям

1. Мелко нарезать укроп.

2. Добавить йогурт, кетчуп, соевый соус, перец молотый, чеснок.

3. Тщательно перемешать.

4. Выложить пельмени на тарелку, добавить много соуса и посыпать укропом.

Запеченные пельмени со сметаной и сыром от Дмитрия Забурмеха. Идея опубликована на странице Домашняя Кухня в Facebook.

Ингредиенты:

пельмени – 400 г

сметана – 100 г

сыр твердый – 100 г

майонез – 2 ст. л

соль – щепотка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Замороженные пельмени выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

2. Обжарить пельмени с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне 7 минут, дать остыть.

3. В отдельной емкости смешать сметану и майонез, добавить соль, перемешать.

4. Сыр натереть на терке. Большую часть добавить в смесь сметаны и майонеза, перемешать.

5. Пельмени полить творожно-сметанной смесью.

6. Аккуратно перемешать.

7. Разложить в формы для запекания.

8. Посыпать оставшимся сыром поставить в разогретую духовку.

9. Запекать пельмени со сметаной и сыром в духовке при температуре 200 градусов 25-30 минут.

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