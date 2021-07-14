Какие продукты богаты антиоксидантами: топ-20

Антиоксиданты – вещества, замедляющие процесс старения организма за счет уничтожения свободных радикалов. Обязательно нужно, чтобы ваш рацион был сбалансирован и разнообразен, чтобы организм получал все необходимые витамины, минералы и антиоксиданты.

Редакция FoodOboz выбрала для вас топ-20 продуктов, в которых наибольшее количество антиоксидантов.

Ягоды:

черника

ежевика

клюква

малина

чернослив

Овощи:

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свекла

артишоки

спаржа

брокколи

красная капуста

репчатый лук

сладкий перец

кабачки

Напитки:

чаи

сухое красное вино

Сладости:

горький шоколад

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