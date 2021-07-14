Какие продукты богаты антиоксидантами: топ-20
Антиоксиданты – вещества, замедляющие процесс старения организма за счет уничтожения свободных радикалов. Обязательно нужно, чтобы ваш рацион был сбалансирован и разнообразен, чтобы организм получал все необходимые витамины, минералы и антиоксиданты.
Редакция FoodOboz выбрала для вас топ-20 продуктов, в которых наибольшее количество антиоксидантов.
Ягоды:
черника
ежевика
клюква
малина
чернослив
Овощи:
свекла
артишоки
спаржа
брокколи
красная капуста
репчатый лук
сладкий перец
кабачки
Напитки:
чаи
сухое красное вино
Сладости:
горький шоколад
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