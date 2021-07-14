Какие продукты богаты антиоксидантами: топ-20

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезные овощи

Антиоксиданты – вещества, замедляющие процесс старения организма за счет уничтожения свободных радикалов. Обязательно нужно, чтобы ваш рацион был сбалансирован и разнообразен, чтобы организм получал все необходимые витамины, минералы и антиоксиданты.

Редакция FoodOboz выбрала для вас топ-20 продуктов, в которых наибольшее количество антиоксидантов.

Ягоды:

Украина заработала на экспорте плодов и ягод сотни миллионов долларов

  • черника

  • ежевика

  • клюква

  • малина

  • чернослив

Овощи:

Кабачки очень полезные
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  • свекла

  • артишоки

  • спаржа

  • брокколи

  • красная капуста

  • репчатый лук

  • сладкий перец

  • кабачки

Напитки:

Красное сухое вино

  • чаи

  • сухое красное вино

Сладости:

Черный шоколад

  • горький шоколад

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