Именно по состоянию зубов можно определить, какие продукты ест человек. Некоторая пища очень плохо влияет на полость рта. И, в результате, длительного употребления следующих продуктов – поход к стоматологу неизбежен.

О том, какие продукты хуже всего влияют на здоровье зубов рассказала стоматолог Алина Андрейченко (r.alina.andreychenko) в Instagram. Такую пищу нельзя часто употреблять.

Какие продукты больше всего портят зубы

В нашей полости рта есть собственный микробиом. Если он отлажен, то соответственно и здоров. Но есть продукты, которые негативно влияют на флору в полости рта.

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Сладости и простые углеводы

Они распадаются при реакциях, образуя кислоту, которая губительно влияет на эмаль зубов и порождает развитие патогенных бактерий.

К вредным продуктам относятся газированные напитки, продукты с уксусом, лаймы, лимоны, апельсины и их соки (но это не значит, что вам нужно отказаться от них полностью). Можно снизить риски, если есть эти продукты не как перекус, а вместе с основным приемом пищи.

Соки и напитки лучше пить через трубочку

Если вы любите вкусненькое – прополощите ротовую полость теплой водой после употребления любимых сладостей.

Какие продукты оказывают положительное влияние на состояние ротовой полости?

Овощи и мясо, квашеная капуста и настоящие йогурты как источник пробиотиков.

Почему стоит есть жесткую пищу?

Для того, чтобы нагружать зубы, ведь они нам для этого и нужны. Каша, мясо, овощи и фрукты нагрузят ваши зубы в полной мере. К тому же, сырые овощи и фрукты будут способствовать самоочищению зубов, а не стимулировать образование мягкого налета.

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