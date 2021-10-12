Какие продукты можно есть на ночь: эксперт дал советы

Когда поздно вечером просыпается чувство голода, мы бездумно бежим на кухню и хватаем чай с печеньем или бутерброд. Такой перекус не повлияет положительно на организм. Но это не значит, что есть на ночь нельзя вообще. Нужно просто выбрать правильные продукты.

Нутрициолог Анастасия Степаненко опубликовала пост на своей странице в Instagram, где объясняет, что можно есть перед сном, если очень хочется.

Эксперт отмечает, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Он должен содержать белок и клетчатку. Тем не менее, если очень хочется перекусить, можно выбрать следующие продукты:

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Овощи

Можно сделать овощной салат, заправить его сметаной или натуральным йогуртом или есть в чистом виде без добавок.

Фрукты

Их не должно быть много. Это может быть мандарин, грейпфрут, яблоко.

Ягоды

Кефир

По словам нутрициолога, такие продукты легко перевариваются и не мешают здоровому сну.

Идеей приготовления легкого овощного салата поделилась фудблогерка olena_yaryna на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата

огурец

помидоры

лук

авокадо

сыр фета или брынза

орегано или итальянские травы

оливковое масло

Способ приготовления:

1. На тарелку выложить листья салата.

2. Нарезать огурец, помидоры, лук, авокадо, сыр фета.

3. Заправить салат маслом, сверху добавить орегано.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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