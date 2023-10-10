Если вы всегда завтракаете только продуктами, которые есть в холодильнике – это большая ошибка. Есть такая пища, которая на голодный желудок может быть опасной. Поэтому для того, чтобы не навредить организму – следует ознакомиться со списком.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя есть на голодный желудок. В списке есть достаточно полезная еда, но оставьте ее на последующие приемы пищи.

Бананы

Несмотря на то, что в бананах достаточно много полезных компонентов – есть такой продукт на голодный желудок нельзя. Дело в том, что магний, который есть в бананах, будет очень тяжелый для сердца.

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Цитрусовые фрукты

В цитрусах много кислоты. Она может вызвать изжогу. Если есть лимоны, апельсины и другие подобные фрукты на завтрак постоянно – есть риск заболеть гастритом.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи способствуют образованию газов в кишечнике. Вы будете ощущать дискомфорт.

Сладкое

Сладости будут достаточно тяжелой пищей для пустого желудка. Необходимое количество инсулина производиться не будет, поэтому есть риск нарушения кислотно-щелочного баланса.

Помидоры и огурцы

Помидоры на голодный желудок могут вызвать язву, ведь кислота овоща будет контактировать с большим количеством желудочного сока. То же самое происходит и с огурцами.

Специи

Специи сильно повреждают желудок. Вы будете испытывать дискомфорт, а, со временем, начнут возникать болезни.

Газированные напитки

Если на голодный желудок выпить газировку – все последующие продукты, которые вы употребляете, будут плохо перевариваться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие фрукты нельзя добавлять в желе, потому что они не застынут.