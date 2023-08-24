Если из-за большого количества работы нет времени нормально поесть – вечером аппетит дает о себе знать. Поэтому перед сном в ход идет все, что есть в холодильнике. Но следует помнить о том, что далеко не все продукты можно есть перед сном.

Редакция FoodOboz расскажет, от какой еды следует отказаться вечером. Такие продукты могут навредить вашему организму.

Сливочное масло

Часто вечером особенно хочется сьесть вкусный бутерброд со сливочным маслом. Но употребление такого продукта перед сном может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

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Конфеты

Если вы перед сном сьели конфеты, а потом не можете уснуть – это не случайность. Дело в том, что таковой продукт стимулирует работу мозга. Поэтому откажитесь от употребления конфет поздно вечером.

Мороженое стиму

Если перед сном вы сьели мороженое, утром можете ощущать боль, ведь происходит замедление пищеварения.

Пряные блюда

Употребление острой пищи может вызвать проблемы с желудком, а также приводит к излишнему весу.

Сосиски

Сосиски – это не слишком полезная пища. Особенно если употреблять их на ночь. Продукт способствует замедлению обмена веществ, а также возникновению лишнего веса.

Сыры

Это продукт, в котором слишком много жиров. Для желудка перед сном это будет очень большая нагрузка.

Хлеб

После частого употребления хлеба на ночь вы сразу заметите возникновение лишнего веса. К тому же, есть риск повышения сахара.

Красное мясо

Красное мясо, как и конфеты, влияет на качество сна. На ночь такой продукт употреблять не стоит.

Кофе

Кофе оказывает большое влияние на нервную систему. Поэтому вы будете обеспокоены и не сможете заснуть после употребления такого напитка.

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