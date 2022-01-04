Какие продукты нельзя есть натощак: Марина Боржевская назвала 6 основных

Специалисты утверждают, что утром обязательно нужно завтракать. Ведь именно этот прием пищи дает организму заряд энергии на несколько часов. Но при этом нужно помнить, что есть продукты, которые не стоит есть утром, натощак.

Тренер, телеведущая Марина Боржевская рассказала в Instagram, какие продукты и почему нельзя есть натощак.

"Некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода", – отметила Марина.

Видео дня

6 продуктов, от которых стоит отказаться на завтрак

1. Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

2. Бананы

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

3. Груши

Этот фрукт имеет очень грубую клетчатку, которая раздражает сильно пустой желудок. Лучше всего их есть через 2-3 часа после основного приема пищи.

4. Газированная и холодная вода

Лучше всего утром пить обычную воду комнатной температуры, так как газированная и холодная вода сужает сосуды желудка и ухудшает местное кровообращение, а это может стать причиной плохого переваривания пищи.

5. Кофе

Этот напиток сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего его пить после завтрака,

6. Острая пища и специи

Очень часто специи добавляют в омлет, но лучше этого не делать. Так как например, перец при взаимодействии с белком может создавать дискомфорт в желудке.

"Все эти продукты стараемся потреблять после основных приемов пищи", – подытожила эксперт.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться: