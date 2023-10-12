Если вы страдаете бессонницей – стоит обратить внимание на рацион. Большое значение имеют те продукты, которые вы употребляете перед тем, как лечь спать. Именно они могут влиять на ваше состояние.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты ни в коем случае нельзя есть перед сном. Они по-особому действуют на организм в конце дня.

Цитрусовые фрукты

Употребление грейпфрутового или апельсинового сока утром – это отличный метод пробудить организм. Но если выпить такой напиток вечером – ваш кислотный баланс поднимется в разы. Поэтому в животе возникнет дискомфорт и заснуть вы не сможете.

Видео дня

Продукты с кофеином

Не зря кофе употребляют именно утром. Напиток нарушит продолжительность быстрого сна, во время которого происходит восстановление нервной системы. Утром вы будете иметь плохое самочувствие и раздражение из-за того, что ваш сон был не крепким. Кроме кофе, в этот список также можно добавить какао, шоколад, чай – действие такое же.

Жареная картошка

Крахмал и сахар, которые есть в картофеле – это очень большая нагрузка на желудок. И если вы сразу ляжете спать – организм просто не сможет качественно переварить этот продукт. Затем вы проснетесь примерно в 4 утра, ведь именно в это время организм сам начинает производить сахар, и происходит перенасыщение.

Помидоры

Этот овощ возбуждает нервную систему, увеличивает тонус мускул. Все это из-за аминокислоты тирамин, которая есть в составе. Поэтому не ешьте помидоры перед тем, как лечь спать.

Фасоль

Фасоль стимулирует активную работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому если поедите блюдо с этим продуктом и ляжете спать – будете чувствовать дискомфорт и не можете заснуть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок, потому что это может быть вредно