К некоторым сочетаниям продуктов мы просто привыкаем или они даже становятся любимыми. Но следует помнить, что некоторую пищу просто нельзя употреблять вместе, ведь это может быть очень вредно для организма. Какие же это сочетания? В этом нужно разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя употреблять вместе. Мы очень часто используем их в своем рационе.

Молоко с кофе

Молоко – это самостоятельный продукт. Его можно употреблять в качестве перекуса, сочетая с орехами или сухим печеньем. Это будет гораздо полезнее, чем пить кофе с молоком. Оно, к тому же, получается еще и очень калорийным.

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Грибы с огурцами

Даже если есть грибы в самостоятельном виде – они не всегда оказывают положительное воздействие на организм, плохо перевариваются. Детям и беременным женщинам их вообще употреблять нельзя. А в сочетании с сырыми огурцами возникает брожение. Лучше всего просто пожарить или потушить грибы.

Гречка с молоком

Гречневая каша с молоком – это традиционный завтрак, который многие родители предлагают своим детям. Но если вы хотите, чтобы продукты были действительно полезными – не совмещайте их вместе. Дело в том, что содержащееся в гречке железо не дает усвоиться кальцию из молока. А избыток веществ из сочетания этих продуктов может вызвать проблемы с пищеварением.

Мясо с тестом

Разнообразные пирожки, пицца, сосиски в тесте, макароны с фаршем – в этих блюдах больше всего встречается сочетание мяса и теста. Но такая еда очень плохо влияет на состояние желудка и печени. Если вообще не удается отказаться от такого сочетания – готовьте изделия из цельнозерновой муки и не жарьте их в подсолнечном масле, а запекайте в духовке.

Фрукты с любыми продуктами

Если есть фрукты в самостоятельном виде – они достаточно быстро перевариваются. Но в сочетании с другими продуктами сахара очень тяжело усваивается организмом. В результате возникает вздутие. Поэтому фрукты должны быть самостоятельным приёмом пищи.

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