Сковородки с антипригарным покрытием пользуются большой популярностью. Такая посуда значительно облегчает приготовление многих блюд, ведь продукты не прилипают к поверхности, хорошо прожариваются, не горят. Но есть и такая еда, которую ни в коем случае нельзя готовить на такой сковороде.

Редакция FoodOboz расскажет, что не стоит готовить на сковороде с антипригарным покрытием. Сама посуда может испортиться, а еда станет вредной.

Сковорода с антипригарным покрытием не выдерживает высоких температур (за исключением некоторых современных моделей), поэтому ее не используют для приготовления таких продуктов:

Мясо

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Мясо должно очень хорошо прожариться. Поэтому для него необходимы высокие температуры. А для сковородки с антипригарным покрытием это противопоказано. Лучше выбрать чугун или нержавеющую сталь.

Продукты с кислотой

Кислота отрицательно действует на антипригарное покрытие. Разнообразные цитрусовые, вино или помидоры может повредить поверхность. Происходит химическая реакция и продукты становятся опасными для здоровья.

Использование при запекании

Большинство сковород с антипригарным покрытием нельзя использовать в духовке. Они не выдерживают высокие температуры. Чтобы узнать, можно ли вашу посуду ставить в духовку, стоит обратить внимание на информацию от производителя.

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