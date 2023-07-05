Если продуктов в холодильнике много – все они обычно лежат кое-как. И это достаточно неправильно, ведь на качество и срок хранения пищи оказывает большое влияние то, где именно она расположена. Поэтому позаботьтесь о правильном соседстве.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты не следует хранить рядом в холодильнике. Если вы положите еду правильно – она дольше останется качественной.

Основные правила хранения продуктов в холодильнике

1. Отдельно положыте бананы. Эти фрукты выделяют этилен – гормон, через который плод быстрее созревает. Поэтому все продукты, лежащие возле бананов, могут начать гнить.

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Другие продукты, выделяющие этилен:

абрикосы

яблоки

картофель

груши

Особенно уязвимы к этилену огурцы и авокадо.

2. Не кладите рядом яблоки и апельсины. Апельсины очень хорошо сохраняются, если их пространство хорошо вентилируется. Яблокам напротив этого не нужно.

3. Не следует хранить рядом тыкву, груши и яблоки. Все потому, что срок их свежести разный. Тыква сохраняет хороший вид и вкус довольно долго, а яблоки и груши портятся быстрее.

4. Авокадо и ананас – плохие соседи. Авокадо начинает портиться из-за аромата, который выделяет ананас.

5. Рядом с зеленым луком не следует хранить грибы, виноград, инжир, кукурузу и ревень.

6. Если положить белый лук с картофелем – второй начнет очень быстро портиться.

7. Не храните вместе свеклу и картофель во избежание быстрой порчи. Свеклу поместите в бумажный пакет. а лук – в ящик.

8. Для свежей зелени найдите отдельное место.

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