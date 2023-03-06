Чаще всего, после покупок, все продукты просто кладут в холодильник. И через некоторое время можно заметить, как многие начинают портиться. Все это из-за неправильного соседства.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя хранить вместе в холодильнике, а какие вообще туда не нужно класть.

Есть продукты, которые вообще не стоит держать в холодильнике:

абрикосы

авокадо

ананасы

бананы

груши

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дыни

картофель

киви

лук

персики

цитрусовые и чеснок.

Какие продукты не стоит класть вместе в холодильнике:

Если вы все же положили бананы в холодильник, выделите для них отдельное место. Дело в том, что этот фрукт выделяет растительный гормон для быстрого созревания, поэтому соседние продукты могут просто испортиться.

Также менее активно выделяют этилен абрикосы, груши, яблоки, картофель.

Не следует сохранять вместе спелые плоды с неспелыми, ведь из-за выделения этилена недозрелые плоды начнут быстрее созревать.

Нельзя хранить вместе яблоки и апельсины. Апельсины должны хорошо проветриваться, а яблокам это не нужно.

Вместе с тыквой не следует хранить груши и яблоки, потому что они начнут быстро плеснеть. Тыква может храниться долго.

На авокадо очень переходит запах ананаса, поэтому эти продукты не следует хранить вместе.

С зеленым луком нельзя хранить виноград, инжир, грибы и ревень.

Не храните инжир, виноград, грибы, ревень и кукурузу вместе с зеленым луком.

Морковь, свеклу и лук лучше класть в отдельные бумажные пакеты. Вместе продукты начнут обмениваться запахами и скоро портиться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике