Какие продукты нельзя хранить вместе в холодильнике: они начнут портиться
Чаще всего, после покупок, все продукты просто кладут в холодильник. И через некоторое время можно заметить, как многие начинают портиться. Все это из-за неправильного соседства.
Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя хранить вместе в холодильнике, а какие вообще туда не нужно класть.
Есть продукты, которые вообще не стоит держать в холодильнике:
- абрикосы
- авокадо
- ананасы
- бананы
- груши
- дыни
- картофель
- киви
- лук
- персики
- цитрусовые и чеснок.
Какие продукты не стоит класть вместе в холодильнике:
Если вы все же положили бананы в холодильник, выделите для них отдельное место. Дело в том, что этот фрукт выделяет растительный гормон для быстрого созревания, поэтому соседние продукты могут просто испортиться.
Также менее активно выделяют этилен абрикосы, груши, яблоки, картофель.
Не следует сохранять вместе спелые плоды с неспелыми, ведь из-за выделения этилена недозрелые плоды начнут быстрее созревать.
Нельзя хранить вместе яблоки и апельсины. Апельсины должны хорошо проветриваться, а яблокам это не нужно.
Вместе с тыквой не следует хранить груши и яблоки, потому что они начнут быстро плеснеть. Тыква может храниться долго.
На авокадо очень переходит запах ананаса, поэтому эти продукты не следует хранить вместе.
С зеленым луком нельзя хранить виноград, инжир, грибы и ревень.
Не храните инжир, виноград, грибы, ревень и кукурузу вместе с зеленым луком.
Морковь, свеклу и лук лучше класть в отдельные бумажные пакеты. Вместе продукты начнут обмениваться запахами и скоро портиться.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике