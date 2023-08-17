Если какая-нибудь еда остается с вечера – потом ее очень удобно разогреть на следующий день. Но следует помнить, что далеко не со всеми продуктами так можно поступать. Высокая температура делает их вредными.

Редакция FoodOboz расскажет, какую пищу нельзя повторно нагреть. Продукты после этого станут опасными.

Рис

В любом случае нельзя повторно нагревать рис. Споры этого продукта термостойкие, и даже если вы их нагреете, они все равно могут вызвать вредные патогены. Необработанный рис содержит вредные бактерии, которые активируются во время повторного нагревания и могут спровоцировать отравление. Эти вещества также развиваются в рисе, который долгое время стоит при комнатной температуре. Поэтому за этим тоже нужно следить.

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Картофель

Что касается картофеля, то его нужно готовить небольшими порциями и сьесть сразу. Если продукт оставить при комнатной температуре более двух часов – начнут размножаться бактерии. А при повторном нагревании они становятся активными. Поэтому есть риск заболеть бутулизмом.

Шпинат

Зелень нужно разогревать очень осторожно. Особенно шпинат. Под влиянием высоких температур в продукте начинают размножаться бактерии, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Яйца

Яйца очень уязвимы для образования патогенов и бактерий сальмонеллы. Поэтому при повторном нагревании продукт может стать опасным, есть риск пищевого отравление.

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