Если после ужина какая-нибудь еда осталась – ее часто оставляют на следующий день. А затем разогревают еще раз, чтобы не есть холодные блюда. Но есть продукты, которые категорически нельзя подвергать термической обработке или употреблять через некоторое время в холодном виде, ведь для организма это может быть очень вредно.

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя оставлять "на завтра". Есть три основных продукта.

Рис

В сыром рисе много вредных бактерий. Их большая часть погибает во время отваривания, но в процессе повторного нагревания бактерии снова начинают активное размножение. В результате. могут возникнуть проблемы с желудком.

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Поэтому если отварной рис остается – лучше всего его заморозить. При нахождении при комнатной температуре вредность риса повышается с каждой минутой.

Растительное масло

Повторно разогретое растительное масло становится очень токсичным. Поэтому организму такой продукт может нанести серьезный вред.

Овощи

Овощи могут стать вредными из-за того, что они хранились при комнатной температуре дольше 12 часов. Все это из-за содержания нитратов, провоцирующих размножение вредных микробов. особенно это касается свеклы, шпината и сельдерея.

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