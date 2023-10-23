Микроволновка – очень функциональная вещь, которая значительно облегчает быт. В ней можно разогревать уже готовые блюда или же выпекать новые. Но есть такие продукты, которые нельзя нагревать или готовить в такой технике, ведь это может быть опасно.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие продукты лучше не класть в микроволновку. Многие люди очень часто совершают грубую ошибку.

Замороженное мясо

Очень часто замороженное мясо кладут в микроволновку, потому что так продукт быстрее растает. Но, на самом деле, размораживаются только края и начинают готовиться, а внутри все замерзшее. В результате – происходит очень быстрое размножение бактерий, что чрезвычайно вредно для организма.

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Яйца

Если вы где-то услышали, что яйца можно отварить в микроволновке – это ложь. Дело в том, чтобы во время нагревания в микроволновке образуется сильное давление, и, из-за него, яйцо просто взрывается..

Курица

Для того, чтобы разогреть курицу, лучше всего использовать обычную сковородку. Микроволны уничтожают полезный белок, и блюдо будет совсем не питательным.

Кисломолочные продукты

Если вы решите нагреть кефир, молоко или ряженку в микроволновке – это плохая идея. Полезные бифидобактерии погибают под действием микроволн. На вкус и консистенцию такое нагревание также повлияет негативно.

Салат и другая зелень

Если вы раньше готовите теплый салат с зеленью, а потом решили разогреть его в микроволновке – не совершайте этой грубой ошибки. Вся зелень завянет на глазах, потеряет привлекательный вид и станет горькой.

Фрукты и ягоды

После заморозки фрукты и ягоды не теряют своих питательных веществ. Но если размораживать такие продукты именно в микроволновке – вся польза исчезает. Более того, некоторые вещества превращаются в вредные канцерогены.

Мед

Когда мед долгое время стоит прямо на полке в кухонном шкафу – он начинает кристаллизоваться и затвердивать. Такое явление свидетельствует о высоком качестве продукта. Но если вы используете микроволновку для того, чтобы растопить мед – он теряет всю свою пользу. Потому лучшим вариантом будет прогреть мед на водяной бане.

Грибы

Белок, который есть в грибах, имеет свойство изменять свою структуру. И происходит это после разогрева в микроволновке. Такие грибы могут плохо влиять на состояние желудка.

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