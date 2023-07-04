Казалось бы, если мы сочетаем полезные компоненты в одном блюде – пища получается очень питательной и хорошо будет усваиваться организмом. Но далеко не всегда так. Именно неправильное сочетание может привести к тому, что такие продукты могут стать вредными.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты не следует есть вместе. Мы, не задумываясь, довольно часто употребляем такие сочетания.

1. Огурцы из помидоры

Очень часто именно после салата из таких продуктов возникает вздутие. Все потому, что огурцы – это щелочные продукты. А помидоры – кислые. При соединении эти овощи образуют соли, которые и вызывают дискомфорт.

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2. Сыр и мясной омлет

Если вы сочетаете эти продукты – значит, едите белки с белками. Лучше всего выбрать один ингредиент с содержанием белка. Так этот полезный компонент будет значительно лучше усваиваться организмом.

3. Томатный и творожный соус с макаронами

Макароны – это углеводы. И с кислотами их совмещать не рекомендуется. Следствием употребления таких продуктов в одном блюде может быть тяжесть желудка.

4. Каша или овсяные хлопья с молоком и апельсиновым соком

В зернах овсянки есть крахмал. Соответственно, он должен успешно перевариться организмом. Но именно кислый сок, который вы добавите в блюдо, будет этому препятствовать. Это для желудка будет очень тяжело.

5. Йогурт с фруктами

Молочные изделия не следует совмещать с кислотами. А фрукты – это и есть кислоты. Переваривать такая смесь будет очень медленно. Также выделяются токсины.

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