Если после тяжелого дня на работе нет сил даже разогреть пищу – в ход идут холодные продукты. И некоторые из них могут казаться даже более вкусными в таком виде. Но, к сожалению, полезного здесь достаточно мало.

Редакция FoodOboz расскажет, какую пищу лучше не употреблять в холодном виде. Это может плохо повлиять на ваш организм.

Как холодная пища может повлиять на организм

она снижает скорость метаболизма

способствует повышению веса

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Нельзя употреблять в холодном виде пищу, богатую белоком.

Если есть белковые блюда в холодном виде – могут возникнуть проблемы с кишечником. Поэтому подогревайте такие продукты для расцепления аминокислот.

Не стоит употреблять в холодном виде приготовленные на масле продукты.

Жир в холодном виде совершенно не расцепляется. Поэтому блюда на растительном масле обязательно нужно подогревать. Но жареный картофель – исключение.

Какие продукты не нужно нагревать

Овощи и фрукты следует есть холодными. Но лучше их заранее достать и немного подождать, чтобы продукты адаптировались к комнатной температуре.

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