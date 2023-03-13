Полезное, на первый взгляд, приготовленное блюдо из питательных компонентов может быть совершенно бесполезным. Все это происходит из-за термической обработки. Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие продукты следует есть только в сыром виде, без жарки и отваривания.

Свекла

Свекла содержит много фолиевой кислоты, которая очень ценна своей пользе. Но если долго отваривать овощ – около 30% этого вещества теряется. Поэтому для блюд лучше всего совсем немного проварить продукт.

Помидоры

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В помидорах очень полезные компоненты, такие как магний и цинк. При термической обработке они полностью исчезают.

Болгарский перец

В болгарском перце очень большое количество витамина С. Но термическая обработка уничтожает всю пользу такого продукта.

Чеснок

Чеснок считается очень действенным средством в борьбе с различными вирусами. Но только в сыром виде. Жареный чеснок может обладать только приятным ароматом.

Брокколи

В случае с таким продуктом все витамины полностью исчезают, но остается от них только 40%.

Имбирь

Имбирь содержит в своем составе витамины А, C, B1, B2. Но так же, как и чеснок, термическая обработка – это только распространение аромата и уничтожение всех питательных веществ.

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