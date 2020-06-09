Какие продукты нельзя выбрасывать

Ряд продуктов с подпорченным внешним видом можно совершенно безопасно для здоровья использовать в пищу.

Молоко

Не стоит добавлять скисшее молоко в кофе или пить его. Его можно использовать для приготовления творога или какого-нибудь десерта - блинчиков или оладьев.

Хлеб

lenagold.ru

Засохший хлеб можно натереть на терке. Кроме того, поставив в духовку сухой хлеб, можно значительно смягчить его.

Заплесневелый хлеб есть категорически не рекомендовано.

Бананы

Бананам, цвет которых уже полностью близок к черному, тоже можно найти применение на кухне. Из переспелых и подгнивших плодов можно приготовить кекс, печенье или оладьи. Считается, что именно такие бананы дают выпечке насыщенный вкус и аромат.

Помидоры

Если томаты уже стали мягкими и лопнули, можно приготовить из них соус. Для этого нужно пропустить помидоры через мясорубку и поместить в сотейник. Добавить к смеси соль, перец и довести до кипения, после чего тушить на медленном огне в течение часа, регулярно помешивая.

Как сообщал OBOZREVATEL, банановая кожура является богатым источником витаминов В6 и С, калия и магния. Добавление ее в пищу повысит питательную ценность фрукта, поможет поддерживать работу кишечника и снизит риск развития диабета 2 типа.

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