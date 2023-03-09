Какие продукты нельзя запекать в фольге: объясняем причину
Часто для запекания мяса, рыбы и овощей хозяйки используют именно фольгу. Это очень удобно, ведь продукты становятся сочными, а также образуется золотистая корочка. Но использование фольги – это не всегда полезно.
Редакция FoodOboz расскажет о причинах.
Все дело в алюминиевом покрытии
Алюминий содержится в составе многих продуктов: специях, различных видах сыра, соли, чаях. Но все же, больше всего человек потребляет этот компонент именно с блюдами, приготовленными в фольге.
Металл со временем скапливается в организме – это может нести негативные последствия. При использовании фольги это накопление происходит в разы быстрее.
Чем выше температура приготовления блюд в фольге или алюминиевой посуде, тем больше токсинов металл выделяет.
Какие продукты ни в коем случае нельзя готовить в фольге:
- красное мясо
- домашняя птица
- сыр
- лимон
- разные специи
- соль
Но хранить готовую холодную пищу в фольге можно – без нагрева попадания алюминия в пищу невозможно.
Как можно уменьшить употребление алюминия в быту:
1. Кипятить воду до образования матового слоя сверху.
2. Время от времени после еды ложки и вилки кипятить в воде.
3. Для выпечки вместо фольги использовать специальную бумагу.
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