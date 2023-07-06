Самое популярное масло, которое чаще всего используют для жарки – это подсолнечное. Оно имеет доступную цену и подходит для многих блюд. Но есть и такие продукты, которые не стоит жарить на этом масле.

Редакция FoodOboz расскажет о блюдах, вкус и пользу которых подсолнечное масло может испортить. Их лучше готовить на гриле или в духовке.

Оливки

Оливки чаще добавляют в блюда в сыром виде. Но для приготовления некоторых соусов и салатов их жарят на оливковом масле.

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Такое действие может существенно изменить вкус и структуру продукта. Дело в том. что подсолнечное масло имеет очень высокую температуру окисления. Это довольно негативно влияет на оливки.

Морепродукты

Не стоит жарить на подсолнечном масле креветки, мидии, осьминоги и кальмары. Такие продукты имеют очень нежную текстуру и вкус. И высокие температуры это очень портят. Поэтому лучше всего готовить их на гриле. Так получится даже вкуснее.

Рыба

Пользу рыбы трудно переоценить. Продукт содержит жирные кислоты и другие питательные вещества, которые просто необходимые нашему организму. Но если вы готовите жареную рыбу на подсолнечном масле – есть риск образования вредных компонентов.

Поэтому лучше всего использовать сливочное масло или оливковое масло, если вы хотите попробовать продукт именно в жареном виде. Но лучше все же выбирать запекание. Рыба приготовится в собственном соке и получится очень питательной.

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