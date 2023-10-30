В осенний и зимний период организму каждого нужно еще больше витаминов и минералов, чем в летний, так как именно в этот период учащаются случаи респираторных заболеваний, при которых иммунитет ослабевает. Поэтому специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и добавить больше полезных продуктов, которые будут необходимы каждому ежедневно для поддержки организма.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 7 полезных продуктов, которые обязательно нужно есть в осенне-зимний период.

Зеленые овощи и зелень

Самый полезный листовой овощ – шпинат, в нем содержится максимальное количество полезных веществ. Его лучше всего есть в сыром виде, а также добавлять в омлеты, салаты. Еще очень полезными являются петрушка, укроп, базилик, листья салата, в них очень много витаминов A, B2, B3, B6, B9, C, E, K.

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Среди осенних овощей самыми полезными считаются: свекла, морковь, тыква, лук, капуста белокачанная и цветная.

Фрукты и ягоды

Специалисты рекомендуют есть побольше яблок, так как они богаты витаминами и антиоксидантами, а также летом нужно есть побольше малины, смородины, в них много витамина С.

Орехи и сухофрукты

Диетологи советуют добавлять в свой рацион хоть немного орехов, так как в них очень много необходимых полезных витаминов и микроэлементов. А также специалисты советуют есть сухофрукты, но не в больших количествах, а именно: изюм, чернослив, финики.

Говядина, курятина, мясо кролика, печень

Курятина считается диетическим мясом, которая идеально подходит для приготовления котлет, салатов, отбивных. В ней много витамина D и К. Индюшатина и говядина содержат селен, который очень полезен для работы щитовидки. В печени есть витамины А, В1, В2, В3, В6, В9 (фолаты), В12, C, D, а также холин, железо, медь, цинк, селен, фосфор и все незаменимые жиры и аминокислоты. Мясо кролика является прекрасным источником кальция и фосфора, и при этом содержит очень мало вредного холестерина.

Различные семена

Для организма очен полезным разные семена, например, в семенах подсолнечника содержатся витамины группы В, витамин Е, калий, кальций, магний, железо и биотин. А в семенах тыквы содержится большое количество фосфора. Также нужно добавлять в свой рацион семена льна, кунжута.

Стоит отметить, что их все можно добавлять в салаты, супы, каши и десерты!

Растительное масло

Масла – неотъемливая составляющая рациона, так как они очень полезны, особенно оливковое масло прямого отжима, а также подсолнечное, соевое, льняное и кунжутное масла, но их нужно употреблять умеренно.

Рыба и морепродукты

Рыба – источник необходимых для организма Омега-3 кислот, а также в ней содержится большое количество витаминов, микроэлементов. Любую рыбу специалисты советуют есть 2-3 раза в неделю.

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