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Какие риски несут растительные диеты

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Какие дефициты питательных веществ могут негативно влиять на ментальное здоровье, разъяснила нутрициолог, медицинский психолог Леся Сак.

Наверное, каждое из многочисленных разновидностей вегетарианства – до веганства и веганского сыроедения – появилось в поисках ответа на вопрос: "Как питаться правильно?" Но не все эти решения являются верными, свидетельствует современная наука. Так, в частности, утверждение о том, что наши предки питались одной лишь растительной пищей и чувствовали себя прекрасно, не находит подтверждений:

• во-первых, качество и протяженность жизни древних собирателей существенно отличалась от современных людей;

• во-вторых, способность переваривать растительную пищу в Homo Sapiens и их предков отличается так же, скажем, как современные селекционированные сладкие сорта яблок от кислой яблони-дички.

Эволюция приспособила человеческий организм таким образом, что целый ряд нутриентов он эффективно воспринимает только из продуктов животного происхождения. Тотальный отказ от них негативно влияет на здоровье, и в том числе – губительно действует на работу мозга.

Чего не хватает?

Чаще всего дефицитные состояния вызваны нехваткой таких нутриентов:

Белок. Прежде всего, его мало в меню адептов сыроедения. Потому правды деть некуда – человек адаптирован к потреблению подготовленных, денатурированных белков. Кстати, Ричард Ренге, автор книги "Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми" выдвинул гипотезу, согласно которой "хомо" стали "сапиенсами" именно за счет приготовления пищи. Антрополог предполагает: на переваривание больше не нужно терять таких колоссальных энергетических ресурсов, как это было раньше, что позволило развить мозг.

Железо. Двухвалентное железо, которое содержится в мясе, печени и т.д. за счет генетически обусловленных механизмов усваивается лучше, чем одновалентное, которое содержится в растительных продуктах.

Среди лидеров по содержанию цинка – тыквенные семечки

Среди лидеров по содержанию цинка – тыквенные семечки

Getty

Цинк. Этот элемент, необходимый для защиты клеток нервной системы и ряда других сверхважных процессов, можно найти как в морепродуктах, мясе, яйцах, молочных продуктах, так и в зерновых и бобовых культурах. Среди лидеров по содержанию цинка – тыквенные семечки. И вот какая неприятность – для того, чтобы получить необходимое для мозга количество минерала, придется съедать в день шесть-семь столовых ложек семечек; кроме того, в различных зернах содержатся фитиновые кислоты, которые связывают цинк и другие полезные нутриенты, и препятствуют их усвоению.

Витамин В12 можно найти в водорослях

Витамин В12 можно найти в водорослях

Getty

Витамин В12. Его можно найти в водорослях. Но опять же: в отличие от витамина, содержащегося в продуктах животного происхождения, растительный с трудом преобразуется в ту форму вещества, которая способна достичь клеток мозга. На фоне дефицита витамина В12 развивается фолиеводефицитная анемия, которая провоцирует дегенеративные расстройства нервной системы.

Жиры. Сейчас вспомним хотя бы о славных "омега-3" жирных кислотах. В растительных маслах их всего ничего, в отличие от жирной рыбы. Рыба, предполагается, также сыграла значительную роль в эволюции человечества. С тех пор, как наши предки научились рыбачить, они получили достаточно "строительного материала" для развития мозга, способного выполнять сложные когнитивные задачи.

Что происходит?

Недостаток упомянутых веществ приводит к системному дисбалансу в организме, из-за чего возникают депрессивные и тревожные состояния. Более того, такие дефициты могут стать толчком к тому, чтобы "разбудить" генетические психические заболевания, вплоть до шизофрении.

Да и сама по себе чрезмерная сосредоточенность на соблюдении нетрадиционного стиля питания может провоцировать беспокойство, которое, к сожалению, с легкостью перерастает в пищевые расстройства.

Итак, вывод из всего перечисленного может быть только один – прежде чем прибегать к радикальным пищевым экспериментам, следует посоветоваться со специалистом, который разъяснит возможные последствия и перспективы. Или в случае, когда принципы все же будут главенствовать, – регулярно посещать врача, чтобы иметь возможность своевременной медикаментозной коррекции дефицитных состояний.

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Автор
Любовь Наточий
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Любовь Наточий
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