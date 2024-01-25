Рыбные консервы есть в составе многих полярных закусок. Они достаточно сытые, а также прекрасно сочетаются с разными продуктами. Но далеко не все рыбные консервы безопасные.

Редакция FoodOboz расскажет, какие рыбные консервы ни в коем случае нельзя покупать. Причины достаточно существенные.

Консервированный тунец

Именно консерва из тунца очень вредная. В таком продукте много ртути, которая негативно влияет на организм. Особенно много ртути в тунце, который называется альбакор. И содержание опасного вещества даже не зависит от того, где именно была выловлена рыба.

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Не покупайте консервированную рыбу в масле

Если вы все же приобретаете рыбные консервы, выбирайте именно те, которые приготовлены в собственном соке. Рыба в масле очень токсичная и плохо влияет на желудок.

Какие виды рыбы вредные

Не стоит выбирать атлантический лосось – это искусственно выращенная на ферме рыба, потому что ее в природе уже почти нет. Кормят ее антибиотиками, которые для человека очень опасные.

Также это крупная глубоководная рыба, водящаяся в атлантическом океане – он очень загрязненный разнообразными металлами и токсичными веществами.

Достаточно неожиданно, что консервированные креветки тоже достаточно вредные, потому что у них может быть углерод, а также антибиотики. Многие виды креветок выращены искусственно.

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