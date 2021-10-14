Что нельзя есть на завтрак и чем это заменить: ответ эксперта

Для многих людей в современном мире выделить время на завтрак весьма проблематично из-за плотного графика. Поэтом иногда приходится выбирать ту пищу, которая готовится очень быстро и не требует лишних усилий. И она, к сожалению, не всегда полезная, а в некоторых случаях даже может нанести большой вред организму.

Фитнес-тренер aleksasvarovskyh рассказала на своей странице в Instagram, какие вредные завтраки выбирает большинство людей, и чем можно их заменить, чтобы было полезно, быстро и вкусно.

Если начать свой день из сдобы, через полчаса-час чувство голода проснется снова. Ведь выпечка – это быстрые углеводы, которыми насытиться надолго не получится.

Чем стоит заменить

Взбить в блендере яйца, сыр и мед. Вылить в форму и запекать в духовке. Сюда подойдет крем с нежирного йогурта, меда и какао. Все эти продукты нужно взбить в блендере и полить запеканку.

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Конфеты и шоколад

Сладости повысят уровень глюкозы в крови. Энергия появится, но на очень короткое время.

Чем стоит заменить

Можно выбрать горький шоколад – эти продукты тоже очень вкусные и питательныме. Но перед ними, все же, нужно съесть основной завтрак. Также, хорошим заменителем сладкого будет творог с медом.

Кукурузные хлопья с молоком

Они содержат много сахара и различных добавок. Эксперт отмечает, что натуральные злаки есть только в 2% готовых завтраков.

Чем заменить

Стоит попробовать шоколадную овсянку. С вечера нужно залить ее молоком, добавить творог, какао и мед. Оставить настояться на ночь. Утром можно есть вкусный и питательный завтрак.

Каши быстрого приготовления

Клетчатки в таких продуктах почти нет. К тому же, сюда тоже входит большое количество сахара и химических добавок.

Чем заменить

Чтобы сэкономить время, можно отварить измельченную овсянку без добавок. Время ее приготовления – 3-5 минут. Или же, если нужно еще быстрее – залить кашу молоком с вечера, добавить ягоды, мед и орехи.

Омлет с беконом

Это довольно неожиданный вредный завтрак, но он именно такой. Ведь в блюде присутствует жир, который плохо усваиваться организмом.

Чем заменить

Омлетом с курицей и тертым сыром. Блюдо можно дополнить овощами и цельнозерновой тостом.

Творожная масса и плавленый сыр

Это скорее десерты и сладости, а не полезный сыр. В таких продуктах может содержаться вредная для организма пальмовое масло. Также ароматизаторы и сахар.

Чем заменить

Густой сыр смешать с ложкой меда и бананом. Взбить в блендере. Придать массе форму глазированного сырка. Полить какао с небольшим количеством воды. Оставить в морозилке на 1 час.

Текст проверил руководитель проекту MedOboz Виктор Литвиненко.

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